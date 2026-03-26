◆センバツ第８日 ▽２回戦 英明―東北（２６日・甲子園）

東北（宮城）は英明（香川）に敗れ、ダルビッシュ有（現・パドレス）を擁した２００４年以来、２２年ぶり６度目となる８強入りを逃した。

東北の先発は右腕の和泉寛太（３年）。初回先頭打者に右前打を許すと、二盗を許すなど無死一、三塁のピンチを背負った。遊ゴロの間に三塁走者が生還し、先制を許した。

直後の攻撃、１番打者・松本叶大（３年）の四球を選ぶも続く。梅田昊青（３年）が左飛。３番打者・進藤翔愛（３年）は二ゴロ併殺に倒れた。２回は３者凡退に終わった。

３回は１死二塁のピンチを背負うと先発・和泉に代わって、石崎隼（２年）が２番手でマウンドへ。石崎は四球を与え１死一、二塁。続く打者は二ゴロに封じ２死一、三塁。続く打者を三振に仕留め、無失点で切り抜けた。

すると直後の攻撃、２死三塁で１番打者・松本叶大（３年）が左前打で同点。だが４回、２死一、二塁で石崎が左前打を浴び勝ち越しを許すと、なお２死二、三塁のピンチで金沢龍希（３年）がマウンドへ。金沢が左前打を浴び３点目を献上。２点を追う展開となった。

６回には金沢が１死満塁から犠飛で１点を与えると、狩野哲平（３年）が４番手でマウンドへ。狩野は右翼線に２点適時二塁打を浴び６―１。

５点を追う７回１死二塁では、荒川陽希（３年）が右翼線に適時二塁打。１点を返したが、この回の攻撃は１点止まり。８回１死では、松本が左翼ポール際へ大会６号となるソロ。３点差に詰め寄ったが追いつくことはできず、２２年ぶりの８強はならなかった。