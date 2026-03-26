俳優の杉野遥亮が２６日、「バーバリー ビューティ」のフレグランス「ＢＵＲＢＥＲＲＹ ＨＥＲ ＳＡＫＵＲＡ ＪＯＵＲＮＥＹ」ポップアップオープニングイベントに出席した。

丸刈り姿で登場した杉野は「自分にとって香水とは？」という質問を投げかけられ「自分を守ってもらっている感覚は強いかもしれない」と回答。「今、坊主（頭）になって、それこそ髪型でごまかせないし、メイクもほとんどすることがない。ふわっと自分の香水の匂いが香ってくることでちょっと安心したり相手にいい印象を与えることができるというか…そういう自分を守ってくれる存在かなと思ったりします」と語った。

桜の季節にちなみ、新生活の思い出について尋ねられると「僕、大学入るときに一人暮らしを始めたんですよ。その時が一番大変でした。食事の管理とかいろんなことが分からないから、２か月で１０キロぐらい太って…」と秘話を告白。「ご飯を何合炊いたらいいか分からないから、炊き込みご飯の素とかで４合くらい炊いちゃう（笑）。冷凍するけど長く置きすぎることが不安になって、もったいなくて食べて１０キロ太った」と初々しいエピソードを開かしていた。