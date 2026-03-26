ダンスボーカルグループ「Ｍ！ＬＫ」のメンバーで俳優の佐野勇斗が２８歳の誕生日を迎えたことを報告した。

２５日までに自身のＳＮＳを更新した佐野。「２８歳になりました！応援してくださる皆さん、いつも本当にありがとうございます！！」と書き出し、大きな「２８」の風船の前での写真をアップ。

「上京して早１０年。うまく行ったことも行かなかったことも色々あるけど、全部正解にできた気がします。これから先どんな選択をしようと、過去の自分に誇れるように今を全力で生きて、爆裂楽しい未来をもぎ取り滅 もっとみんな楽しませるから 楽しみにしといてねん！」と楽曲のタイトルを織り交ぜながらここ１０年間の振り返りと今後の抱負をつづり、メンバーとの３ショットも投稿した。

この投稿にはメンバーの曽野舜太からの「おめでと！これからも隣で祝わせてね！」というコメントのほか、ファンからは「勇斗くんお誕生日おめでとう！！」「誰よりもＭ！ＬＫ大好きな勇ちゃんが大好きだよ〜」「これからもはやちゃんがずーーっとだいすきです」「素敵な一年になりますように」「世界一大好きだよ〜！」などの声が寄せられている。