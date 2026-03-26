テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限１６０円台半ば テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限１６０円台半ば

リンクをコピーする みんなの感想は？

160.66 エンベロープ1%上限（10日間）

160.49 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

159.50 現値

159.07 10日移動平均

158.71 一目均衡表・転換線

158.31 21日移動平均

157.48 エンベロープ1%下限（10日間）

156.95 一目均衡表・基準線

156.38 100日移動平均

156.13 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）



ボリンジャーバンド2シグマ上限は１６０円台半ばに控えている。１６０円台に乗せた場合のポイントとなりそう。

155.78 一目均衡表・雲（上限）

155.34 一目均衡表・雲（下限）

152.43 200日移動平均

外部サイト