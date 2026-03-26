160.66　エンベロープ1%上限（10日間）
160.49　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
159.50　現値
159.07　10日移動平均
158.71　一目均衡表・転換線
158.31　21日移動平均
157.48　エンベロープ1%下限（10日間）
156.95　一目均衡表・基準線
156.38　100日移動平均
156.13　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）

ボリンジャーバンド2シグマ上限は１６０円台半ばに控えている。１６０円台に乗せた場合のポイントとなりそう。
155.78　一目均衡表・雲（上限）
155.34　一目均衡表・雲（下限）
152.43　200日移動平均