テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限１６０円台半ば
160.66 エンベロープ1%上限（10日間）
160.49 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.50 現値
159.07 10日移動平均
158.71 一目均衡表・転換線
158.31 21日移動平均
157.48 エンベロープ1%下限（10日間）
156.95 一目均衡表・基準線
156.38 100日移動平均
156.13 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
ボリンジャーバンド2シグマ上限は１６０円台半ばに控えている。１６０円台に乗せた場合のポイントとなりそう。
155.78 一目均衡表・雲（上限）
155.34 一目均衡表・雲（下限）
152.43 200日移動平均
160.49 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.50 現値
159.07 10日移動平均
158.71 一目均衡表・転換線
158.31 21日移動平均
157.48 エンベロープ1%下限（10日間）
156.95 一目均衡表・基準線
156.38 100日移動平均
156.13 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
ボリンジャーバンド2シグマ上限は１６０円台半ばに控えている。１６０円台に乗せた場合のポイントとなりそう。
155.78 一目均衡表・雲（上限）
155.34 一目均衡表・雲（下限）
152.43 200日移動平均