「令和でも語りたい昭和な人たち」＃17 元西武投手・石井丈裕



西村徳文（c）SANKEI

野球界の一大イベント、ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)は、連覇を狙った日本がベスト8で敗退し、日本を下したベネズエラの初優勝で幕を閉じた。そのWBCからセンバツ高校野球へと熱戦は引き継がれている。

筆者は、16年ぶりに聖地・甲子園に帰ってきた帝京に注目していた。開幕戦で沖縄尚学と対戦し、逆転で昨夏王者を撃破。2回戦は中京大中京に延長タイブレークの末に敗れたが、縦じまのユニホームは久々の甲子園で躍動した。

前田前監督には大変お世話になった。そしてバトンは教え子の金田監督へ渡され、甲子園への重い扉が開かれた。今でこそ名門の誉れ高い帝京だが、前田監督就任当初、常にその前に立ちはだかったのが早実だった。

荒木大輔在籍当時は5季連続で甲子園に出場するなど、東京では圧倒的な強さを誇っていた伝統校。その荒木の同期に石井丈裕さん(以下敬称略)もいた。

覚えている人も多いだろう。常勝西武で一時期、工藤公康、渡辺久信らを押しのけエースに君臨。1992年には15勝3敗3セーブ、防御率1.94の驚異的な成績をマークし、最高勝率のタイトルに加えシーズンMVP、日本シリーズMVP、沢村賞、正力賞を獲得した。

沢村賞と正力賞を同時受賞したのは、後にも先にも石井しかいない。

今年1月の早実野球部OB総会で久しぶりに顔を合わせ、2月の寒い日に食事をした。待ち合わせの時間の10分ほど前に到着すると、すでに石井の姿があった。

筆者がテーブルに近づくとさっと立ち上がり、「お疲れ様です。本日はお誘いいただき、ありがとうございます」とあいさつされた。こちらが先輩とはいえ、これだけの実績を残しているにもかかわらず、相変わらず腰が低い。

早実からプロ入りした投手と言えば、王貞治、荒木大輔、斎藤佑樹の3人が有名なところだろう。

王さん、そして斎藤は甲子園優勝投手、荒木は準優勝投手と、ある意味"早熟"の3人に対し、石井は対極の「晩成型」だ。

王さんは入団後すぐに打者に転向し、プロでの登板はない。荒木の通算成績は180試合39勝49敗2セーブ、防御率4.80。斎藤は89試合15勝26敗、防御率4.34。石井の253試合68勝52敗10セーブ、防御率3.31は、2人を大きく上回っている。

92年にはタイトルも数多く獲得しており、つまり石井が「早実出身者・プロ野球No.1投手」ということになる。

これまで高校、大学時代のことを根掘り葉掘り聞いたことがなかったので、今回は深い所まで突っ込ませてもらった。「とにかく試合に出たい」。これが石井の原動力であったことが、よく理解できた。

早実時代、石井の野球人生は不遇だった。1年夏から甲子園を騒がせていた同級生の荒木に対し、石井はケガに泣かされた。「身長は180センチくらいあったんですけど、体重は60キロちょっとしかなくてケガばかりしていました。走れないこともありましたし、本当につらかったですね」。

荒木との差は広がるばかり。それでも石井はあきらめなかった。

「やっぱりね、もうダイスケはすごい存在じゃないですか。我々にとって存在感が強かったし、これで投げられないのはしょうがないけど、やっぱりそれじゃあ、あきらめきれなかったすよね」。

少しずつ練習試合で登板する回数も増え、3年生になると招待試合のダブルヘッダーでは石井も先発を任されるようになった。

それでもスタメン発表で「9番ピッチャー石井君」のアナウンスが流れると、荒木の登板を期待していた大観衆から「えーっ」、「うっそー」といったブーイングが飛び、「わかってはいますけど、ですね。試合前にあれはへこみましたよ」と石井。まだ17歳の少年には残酷なシーンだったに違いない。

筆者が石井の存在を知ったのは、82年夏の甲子園・準々決勝の池田戦だ。荒木が"やまびこ打線"にKOされた後、マウンドに上がったのが石井だった。身長も高く、ストレートも135キロくらい出ていた。

「何だ、こんないいピッチャーいるんだ。もっと早く投げさせればよかったのに」。そう思った瞬間、水野雄仁(元巨人)に満塁弾を打たれたことを覚えている。

ヤクルトに1位指名された荒木に対し、石井は早大への推薦入学を希望していた。当時の早実は現在のようにほぼ全員が早大に推薦入学できるわけではなく、6割ほどだった。12月末、石井は厳しい現実を突きつけられる。まさかの推薦漏れだ。

「(推薦で早大へ)行けると思っていたんですけどね。すぐに予備校に通って受験態勢に入りました。でもその時点で受験まで2か月もなかった。本当に寝ないで勉強しました。

法政と東都リーグの何校かを受けましたけど、受かったのは法政だけでした。選択科目に簿記があったんです。簿記は好きで得意でしたから。受かった時は本当に嬉しかったですね」。

商業科(すでに廃止)だった石井は、商業簿記2級に合格していた。工業簿記は1級だ。受験まで時間がない中、これは大きなアドバンテージとなり、何とか法大の門をくぐることができた。縁を感じた。

しかし、いざ入学して野球部に入部の申し込みに行くと、今度は野球部の"壁"に阻まれる。当時の法大は、推薦入学者しか入部できなかった。

「もう門前払いですよ。現役の一般入学生は入部できないということで、追い返されました。浪人してでも法政で野球をやりたいという人は、その熱意を買われて入部できたようです。

早実という"早稲田系"ということもマイナスだったみたいですね。まさか野球部に入れないなんて思ってもいませんでした」。

控えで公式戦はほとんど登板がない石井だったが、Cランクながら前年のドラフト候補として新聞に掲載されていた。これが大きかった。

父親の知り合いに法大の事務所に勤めている人物がいて相談したところ、当時の鴨田勝雄監督(故人)まで話がつながった。Cランクのことを聞いた指揮官は、石井の入部を許してくれた。

「監督から"4年間バッティングピッチャーでいいんだったら、いいよ"って言われて、入ったんです」と石井。

それからは毎日必ず1時間は打撃投手を務め、その後は打撃練習の捕手を3時間やるのが日課となった。筆者が新聞社でアマ野球を担当していた当時、石井のことを鴨田監督から聞いたことがある。

「あなたも早実だったな。石井は何度も"入部させて欲しい"としつこく来ていた。根負けした感じかな。"4年間、バッピ(打撃投手)でもいいなら"と言ったよ。どうせすぐ辞めるだろう、と思っていたら、本当によく頑張った。真面目にね」。

そんな過酷な状況の中でも努力を重ね、2年からベンチ入りを果たすと、3年秋に憧れだった神宮のマウンドに初めて上がり、完封で初勝利も飾った。

4年春は3勝をマークしてベストナイン。日米大学野球、アマ野球世界選手権の日本代表に選ばれるまでに成長、遅咲きの花が咲き始めたのがこの頃だろう。

社会人のプリンスホテルに進んでソウル五輪に出場。伝説の男・野茂英雄とともにローテーションの柱として大車輪の活躍で、銀メダル獲得に貢献した。プロ入団後の実績は、前述した通りだ。大輪の花が咲き、実を結んだ。

人の成長は一様ではない。いつ、その才能が開花するかはわからない。地道に努力を重ねた者だけに、その時はやってくる。荒木の陰に隠れた男がここまで成長することを、当時誰が想像していただろう。

「とにかく試合に出たい」という一念で頑張ってきた石井をここまで押し上げたのは、石井に公式戦の登板機会をほぼ与えなかった荒木大輔の存在だったのかもしれない。

高校時代、控え投手だった男が、沢村賞を獲得する夢のようなサクセスストーリー。昨年12月で西武を退団したが、最後は子供たちに野球の楽しさを伝える「アカデミー」を担当していた。

「これからも機会があれば、野球の楽しさ、面白さ、そして技術を次の世代に伝えていきたいですね」。

最後にもう一度、「だから石井が早実出身No.1のプロ野球投手なんだよ」と筆者が伝えると、「1番知名度はないですけど、いやホント、全然知名度ないです」と照れ臭そうに笑った。母校の後輩に、こんな男がいるのは筆者の自慢だ。

テレ東リアライブ編集部 E.T(新聞、テレビでスポーツ現場30年のロートル)