今回は、30歳になった直後にフラれた彼氏への復讐を考えたエピソードを紹介します。

「30歳になったら結婚しよう」と言っていたのに…

「私には、大学卒業後から7年付き合っていた元カレがいましたが、私が30歳になった直後にフラれ、ショックでした。というのも元カレは『30歳になったら結婚しよう』と何度も言ってくれていて、私もその言葉を信じて待っていたわけですから。

しかもその後、元カレが私と付き合っていた頃、20代前半の若い女性と二股をかけていた、つまり浮気していたことが分かりました。私と別れた後、元カレはその子と結婚したことをSNSで知り、怒りが止まりませんでしたね。そこで私の大事な20代を奪い、浮気相手と結婚した彼氏への復讐を考えました。

私にはクラブで働く男友達がいるのですが、そこに元カレが結婚後もよく来ていて、若い女性をナンパしているという話を男友達から聞きました。そこで私は男友達と協力し、元カレのナンパ現場をおさえ、元カレの妻に教えてあげることにしました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2024年10月）

▽ まぁでも、結婚後もナンパばかりしているような男性と、結果的には結婚しなくてよかったですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。