宮野真守が、昨年開催したライブツアー『MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2025-2026 ～VACATIONING!～』の模様を収録したライブBlu-rayを6月10日にリリースする。

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リリースの発表とともに、今作のジャケット写真も公開。ライブツアーのテーマになっている“リゾートホテル”になぞらえ、自然に包まれたラグジュアリー感を味わうことのできる内容となっている。

本編には、昨年12月14日に横浜アリーナで行われた国内でのツアーファイナルの模様を収録。また、映像特典としてライブツアーの舞台裏を追った映像と、各地でのライブの模様も一部見ることができる。

あわせて、各店舗での特典も公開となった。一部対象店舗では、早期予約特典として毎回恒例となったライブのリミックスCD『MAMORU MIYANO presents M&M REMIX 7』をプレゼント。収録楽曲は後日配信される予定だが、CD限定で宮野がリミックス楽曲について語るトークトラックが収録される。

さらに、昨年のライブツアー『DRESSING!』でも開催されたVR LIVEの上映も決定。今年は映画館での開催となり、ライブツアー『VACATIONING!』の神奈川 横浜アリーナ公演Day1より厳選した楽曲を8K VR LIVEにて届ける予定だ。

加えて、昨年開催したVR LIVE『DRESSING!』の再上映も決定しており、来場者全員に“複製サイン＆コメント入りブロマイド”もプレゼントされる。また、台北市内にあるVR専用シアター『Fun VR劇院』での同時上映も決定。最前席よりも近い“神席”視点で、目の前に広がる180度ステージを見渡しながら、臨場感のあるライブを楽しめる。開催概要やチケットの詳細は後日発表予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）