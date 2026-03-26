7月17日に公開される山崎賢人主演映画『キングダム 魂の決戦』の追加キャストとして、志尊淳、神尾楓珠、坂口憲二、谷田歩、坂東彌十郎、橋本さとし、笹野高史の出演が発表され、あわせて本編映像を使用した特報映像が公開された。

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本作は、原泰久による同名コミックを実写映画化した大ヒットシリーズの第5弾。本作では、原作屈指の人気エピソード「合従軍編」が描かれる。楚、趙、魏、韓、燕、斉の六国が結成した“合従軍”が秦国に攻め込み、秦は絶体絶命の危機に直面。「秦vs六国」というシリーズ最大規模のスケールで、国家存亡を懸けた大攻防戦が繰り広げられる。監督は前作に引き続き佐藤信介が務める。

キャストには、天下の大将軍を目指す主人公・信役の山粼、若き秦国王・嬴政役の吉沢亮、軍師を志す河了貂役の橋本環奈らシリーズを牽引してきた面々が続投。さらに、合従軍を率いる謎多き軍師・李牧役の小栗旬、かつて祖国を秦に蹂躙され復讐に燃える狂気の猛将・万極役の山田裕貴、豪胆無比な将軍・麃公役の豊川悦司らが集結する。

志尊が演じるのは、主人公・信（山粼賢人）と同じく大将軍を志す若き将で、頭脳明晰で軍略にも長け、戦場では常に冷静に状況を見極める知将・蒙恬。志尊は、「原作の世界観を崩さずに蒙恬を演じたいと思い、仕草一つ、目線一つに意識を向け、現場で何を求められても出せるよう自分の中にいくつも引き出しを用意して臨みました」と役作りへの思いを語った。

神尾が演じるのは、かつて六大将軍として名を轟かせた王騎（大沢たかお）と同じ王一族で、蒙恬と同じく大将軍を志す若き将・王賁。神尾は、「槍のアクションには苦戦しましたが、体の中心から槍の先まで力を伝えることを意識して相当練習しました」と本作のアクションへの手応えを明かした。

坂口が演じるのは、元・野盗の頭領という異色の経歴を持ち、ならず者揃いの軍勢を率いる将軍・桓騎。坂口は、「クランクインまで桓騎について徹底的にリサーチをし、同時に乗馬、殺陣、筋トレとトレーニングを続けました。こんなに長い期間一つの役と向き合うのは初めての経験でしたが、良い意味での緊張感が自分の生活をも変えてくれました」と役作りへの思いを語った。

さらに、王賁の父である冷徹な武将・王翦役に谷田、「白老」の愛称で知られる大将軍・蒙驁役に彌十郎、秦国最古参の武将・張唐役に橋本、卓越した交渉術を持つ外交官・蔡沢役に笹野が名を連ねた。

映画『キングダム』特報（秦軍ver.） 公開された特報映像（秦軍ver.）には、初公開となる本編シーンが収められている。信、蒙恬（志尊淳）、王賁（神尾楓珠）らが戦場で熾烈な戦いを繰り広げるアクションシーンや、秦国の武将たちが王宮に召集される緊迫した一幕が登場。騰（要潤）、蒙武（平山祐介）、麃公（豊川悦司）ら将軍たちや、軍総司令の昌平君（玉木宏）らも姿を見せ、武と知の両面から国を支える秦軍の全戦力が集結した映像となっている。

コメント志尊淳（蒙恬役）映画のみ拝見している状態でお話をいただいたので、まずは自分の役を知るために原作を読んでみると本当に面白くて、蒙恬という役もとても人気。だからこそ責任感を持たねばならないと悩みましたが、それでも演じてみたいという気持ちが上回り、できる限りの準備をして全力を尽くそうという思いで参加しました。原作の世界観を崩さずに、蒙恬のキャラクターを演じたいと思い、仕草一つ、目線一つに意識を向け、現場で何を求められても出せるよう、自分の中にいくつも引き出しを用意して臨みました。原作も映画もとても多くの方に支持されている作品ですし、同い年の（山粼）賢人が人生を背負って向き合い、何年もかけて作り上げてきたものに、恩着せがましいですが少しでも力になれたらいいなと思いました。

神尾楓珠（王賁役）もともと『キングダム』シリーズは観ていましたし、チャンスがあれば自分も出演したいと思っていたので、王賁という役で参加できると聞いて嬉しかったです。王一族としての気品を持ちながらも、王賁はすごく熱い人物なので、どこでその熱さを出すかを大切に演じました。槍のアクションは難しかったです。自分の体の一部として扱うことに苦戦しましたが、体の中心から槍の先まで力を伝えることを意識して、相当練習しました。貴重な経験をさせていただいたと思っています。撮影はもちろん「戦」なので緊張感のある現場ですが、（山粼）賢人くんの柔らかい人柄にすごくほっとしました。王賁がどう受け取っていただけるのか不安もありますが、僕も観客としてかっこいい王賁をみたいので、それを自分が体現できていたらいいなと思ってます。

坂口憲二（桓騎役）最初にお話を頂いた時は、凄いオファーが来たなとびっくりしたのを覚えています。日本で1番の映画シリーズ、それも桓騎というキングダムの中でも唯一無二の人気キャラクターだったので二つ返事で返答はできず、家族や周りの人に相談しました。皆んなから桓騎をやりたい俳優さんはいっぱいいるんでしょ？ こんな名誉なことはないよと言われ勇気をもらいました。そしてこの大役にチャレンジする決意をしました。それからクランクインまで桓騎について徹底的にリサーチをし、同時に乗馬、殺陣、筋トレとトレーニングを続けて来ました。こんな長い期間一つの役と向き合うのは初めての経験でしたが、良い意味での緊張感が自分の生活をも変えてくれました。撮影が始まってからは、監督を始めとする現場スタッフの皆さんに支えられ夢のような時間を過ごす事が出来ました。初日にメイクをしてカツラをつけて甲冑を身にまとい、桓騎になった感覚は今でも鮮明に覚えているくらい最高の瞬間でした。フィクションと言えども、本当に漫画から飛び出して現実に戦ってるんだと不思議な感覚になりました。最後に、迷った時や不安になった時はいつもの心の中でこの言葉を呟いていました。「大丈夫、全部上手くいく」桓騎将軍、ありがとう！（文＝リアルサウンド編集部）