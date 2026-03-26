パリ五輪レスリング女子68キロ級銅メダリストの尾粼野乃香（23）が3月23日に自身のInstagramを更新し、慶應義塾大学を卒業したことを報告した。投稿では「Thank you, Keio.」とつづり、卒業証書を手にした写真を公開した。

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公開された写真では、尾粼が淡い黄色の着物に緑のはかまを合わせた卒業姿で、花の髪飾りを添えてにっこり。キャンパス内で卒業証書を手にした晴れやかな表情が印象的で、節目の喜びがまっすぐ伝わってくる一枚になっている。投稿では「And I turned 23.」と23歳になったこともあわせて伝えている。

【画像】はかま姿で卒業証書を手にする尾粼（画像は尾粼野乃香公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「卒業とお誕生日おめでとう。幸せなことがたくさん起きますように！」「オリンピックメダリストで慶應義塾大学は凄い」「大学生やったんですか！」「Happy birthday and congratulations」といった祝福や驚きの声が寄せられている。