MLB Japanが3月24日、Instagramを更新。シカゴ・カブス所属の今永昇太（32）へのインタビュー動画を投稿した。

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投稿されたのは、今永にキャンプ期間の振り返りや昨シーズンとの違いなどについて質問したインタビュー動画。今永はキャンプ期間の振り返りについて「オフシーズンから自分がやろうとしていたことが少しずつ身になっているので、これを継続してシーズンにうまく入っていければいいなと思っています」「これからどんどん自分の伸びしろもあるなと感じている」と語った。

また、ファンへのメッセージを求められた今永は「鈴木誠也選手もいますし、やはり日本人ふたりしっかり協力してカブスを勝利に導けるように頑張ります。応援よろしくお願いします」と一礼をした。

【画像】インタビューに答える今永昇太（画像はMLB Japan Instagramより引用）

この投稿にはInstagramユーザーから「全力で応援してます」「今永さんは本当にすごい選手」「伸び代しかない！！」「今シーズン楽しみです」といったコメントが寄せられた。