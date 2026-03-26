国の特別天然記念物であり、日本最大級の鶴であるタンチョウの衝撃的な姿を捉えた写真がSNSで話題を集め、驚きの声が寄せられている。

【映像】タンチョウが豪快に“飛び蹴り”する決定的な瞬間

投稿したのは、ℇiji'sさん（@_emiriku_）。「仲良くしましょうね」というコメントとともに雪原で2羽のタンチョウが対峙する写真をSNSに投稿した。奥の1羽が大きく翼を広げて高くジャンプし、手前の1羽に対してまるで飛び蹴りをしているかのような、非常にダイナミックで決定的な瞬間を捉えた写真だ。

日本最大の鶴「タンチョウ」が飛び蹴りする写真

写真を見た人からは「ダイナミックすぎる!!」「すごい瞬間撮ったね!!」「ツルさんって飛び蹴りするんだ！」「ツルの世界にもいろいろあるのかな〜」「じゃれ合いとか縄張り争いしてるのかな…」などの声が寄せられ、投稿には約4万件の“いいね”が押されている（※数字は3月25日14時のデータ）。

ニュース番組『わたしとニュース』は、投稿主を取材。「北海道の道東の鶴居村で当時数百羽のタンチョウが飛来してきてこのような状況になりました！その後は確認できていません。タンチョウは2月になると子を作る活動をするのでオス同士による争いなのかなと思います！」と話している。（『わたしとニュース』より）