フジテレビ系「ラムネモンキー」は２５日、最終回を迎えた。マチルダ失踪事件の全容が明らかになるが、以前「あの女は俺がやった」と豪語していたアホの八郎がまさかの人物だったことが発覚した。

アホの八郎こと、多胡秀明（梶原善）は、以前「あの女は俺がやった」と豪語し、キンポー（津田健次郎）からブン殴られていた。若い頃は酒に酔っぱらい、上映会でも絡みだし、ランボーにつまみ出されるなどしていた。ユン、チェン、キンポーらは「アホの八郎」などと呼んでバカにしていたが…。

最終回では、鶴見巡査（濱尾ノリタカ）が事件の真相を探るべく、アホの八郎を調査。尾行を続けると逆に気付かれ路地の中に連れて行かれる。そして突然「公安部に興味はあるか？」と八郎に聞かれる。突飛な質問にきょとんとする鶴見。八郎は「スカウトしてるんだ！俺も最初の仕事はお前ぐらいのときだった」と振り返り、ユン、チェン、キンポーの親たちに協力を頼んでいたことなどを振り返った。そう、アホの八郎は公安の刑事だったのだ。

ネットでも「八郎の真相がビックリだった」「改めて八郎ＧＪ」「最終回、八郎ーーー！ッ！って叫んだ」「八郎にも驚かされた」「まさか公安だったとは…」「ＭＶＰはアホの八郎」など驚きの声が上がっていた。