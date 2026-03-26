オスーナが強肩を披露

プロ野球のソフトバンクに所属する18歳が、規格外の強肩を披露し話題を集めている。ドミニカ共和国出身の育成外野手オスーナの送球にファンは「とんでもねぇな」と仰天している。

19日に行われた広島とのファーム公式戦。「7番・右翼」で出場したオスーナは、ライトへの深いフライを捕球すると、すぐさま本塁へ送球した。三塁からタッチアップする走者がホームに到達するのとほぼ同時に、矢のような送球がノーバウンドで捕手まで到達。わずかにセーフとなったが、驚異の強肩を見せつけた。

「パーソル パ・リーグTV」公式インスタグラムが実際の映像を公開。動画内に「18歳の超新星 規格外バズーカ送球」と記した投稿には、ファンからも「見てて声出たわ」「とんでもない肩ですね」「まだまだ改善の余地あり。伸びしろ凄そう」「えぇ、えぐすぎやん」「ボールが全く垂れないで高いまま届いてるのが恐ろしい」「じゅっ…18歳？」などの声が上がった。

育成4年目のオスーナは、今季のオープン戦で1軍での打席も経験。飛躍を目指す。



（THE ANSWER編集部）