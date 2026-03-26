食虫植物のハエトリソウを粒子加速器の中に入れるとどうなるのか？
食虫植物として有名なハエトリソウは、触れられると電気信号を発生させて葉を閉じるという仕組みを持っています。そんな電気で動く植物であるハエトリソウを、粒子を加速して照射できる粒子加速器に入れた場合にどのような反応を示すのか調べた実験が公開されています。
Particle Accelerator VS. Plant - YouTube
Venus Flytrap Takes Ride Through A Particle Accelerator | Hackaday
粒子加速器を用いたさまざまなムービーを公開しているYouTubeチャンネルのElectron Impressionsは、ハエトリソウを粒子加速器に入れるとどうなるかという実験結果を説明しました。従来の実験ではアクリルやカルシウム、エルモのぬいぐるみ、塩類などの無機物に対する放射線の影響が検証されてきましたが、有機物や生物に対する影響を直接観察する実験は倫理的な問題があるため行われていませんでした。そこで今回の実験では、「刺激に反応する生きた生物だが知覚を持つ生物とはほど遠いもの」としてハエトリソウが選ばれました。
ハエトリソウは、葉の内側にある毛が触れられると、細胞内でカルシウムイオンが流入し、電気的な変化が発生します。この電気信号は周囲の細胞へと波のように伝わり、カリウムイオンや塩化物イオンの移動を引き起こします。その結果、細胞内外の浸透圧バランスが変化し、水が移動することで葉の構造が変形し、口を開いていたハエトリソウがパクッと口を閉じる仕組みになっています。
今回の実験では、この「イオンによって動く仕組み」に注目し、粒子加速器から放出される電離放射線が同様の効果を引き起こすかどうかが検証されました。電離放射線は細胞内に大量のランダムなイオンを生成し、物理的な刺激がなくてもハエトリソウのトラップを作動させることができると予想されました。
実験では、放射線遮断されたGoProカメラのすぐ前にハエトリソウを設置し、粒子加速器のビームによる反応を捉えています。
実際にハエトリソウを加速器のビームに通したところ、事前に予想していた通り、開いていた葉のすべてがほぼ同時に閉じる様子が確認されました。
また、通常であれば誤って閉じた葉は数時間から数日かけて再び開きますが、今回の実験で閉じた葉は、そのまま回復することはありませんでした。以下は左が粒子加速器のビームを照射したハエトリソウ、右が触れることで葉を閉じたハエトリソウですが、通常の動作で閉じたハエトリソウは時間をかけて葉を開いているのに対し、粒子加速器のビームを照射したハエトリソウは次第に黒くなっていきました。
粒子加速器のビームを照射したハエトリソウが活動しなくなるのは、葉を閉じるイオンの影響ではなく、放射線によって生成される「フリーラジカル」が原因です。フリーラジカルは電離放射線の結果として生成される化学物質で、あらゆるものに対して非常に高い反応性を示す分子です。フリーラジカルはDNAと反応すると細胞内の重要な構造を酸化によって破壊します。通常、生物は抗酸化物質によってこうしたダメージをある程度修復できますが、今回のような極めて強い放射線環境では防御機構が機能せず、DNAが広範囲に損傷を受けます。その結果、細胞は再生能力を失い、ハエトリソウは回復不能なダメージを受けたというわけです。
この実験は、ハエトリソウの動作原理を電離放射線で確認できたほか、放射線の生物学的影響も同時に示しています。