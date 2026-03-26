サントリー、2種の新「翠ジンソーダ缶」を発売! 杉咲花・西島秀俊の新CMもスタート
サントリーは3月31日、「翠ジンソーダ缶」(178円:350ml／241円:241円)「翠ジンソーダ」(同)を全国で新発売する。26日からは杉咲花、西島秀俊を起用した新TV-CMを全国で順次オンエアする。
○食事に合わせやすい定番新2種
サントリージン「翠(SUI)」は、"洋"のボタニカル素材のすっきり爽やかな香りがありながら、"和"の素材を薬味のように掛け合わせた、日本ならではのブランド。
同社によれば、食事と合わせて楽しむハイボール、レモンサワーに次ぐ、第三のソーダ割として飲食店での売り上げが前年比126%と拡大している一方、缶を中心とした家庭用は91%と翠ジンソーダの価値を明確にし切れていないという。
そこで今回は、食中酒として「すっきりして甘くなく飲み飽きない、食事の邪魔をしないものを選びたい」「食事もお酒もしっかり楽しみたい、お酒を味わえる本格的なものを選びたい」という2つのニーズに応えた商品を開発。
「翠ジンソーダ缶」は、飲食店で共に合わせられることの多い"レモン"の果汁と原料酒を採用。食中で飲みやすいアルコール5%で仕上げた。
「翠ジンソーダ缶」は、非加熱製法を採用することで炭酸感をアップ。お酒の味わいをより楽しめるアルコール7%となっている。
○杉咲花・西島秀俊 "うまい晩メシ"を堪能する 新CM
26日からオンエア開始する新CMでは、西島さんが中華料理店で麻婆豆腐定食、杉咲さんが自宅で生姜焼きとごはんと、それぞれの"うまい晩メシ"を堪能しながら、おいしそうに「翠ジンソーダ」の魅力を訴求している。
○食事に合わせやすい定番新2種
サントリージン「翠(SUI)」は、"洋"のボタニカル素材のすっきり爽やかな香りがありながら、"和"の素材を薬味のように掛け合わせた、日本ならではのブランド。
そこで今回は、食中酒として「すっきりして甘くなく飲み飽きない、食事の邪魔をしないものを選びたい」「食事もお酒もしっかり楽しみたい、お酒を味わえる本格的なものを選びたい」という2つのニーズに応えた商品を開発。
「翠ジンソーダ缶」は、飲食店で共に合わせられることの多い"レモン"の果汁と原料酒を採用。食中で飲みやすいアルコール5%で仕上げた。
「翠ジンソーダ缶」は、非加熱製法を採用することで炭酸感をアップ。お酒の味わいをより楽しめるアルコール7%となっている。
○杉咲花・西島秀俊 "うまい晩メシ"を堪能する 新CM
26日からオンエア開始する新CMでは、西島さんが中華料理店で麻婆豆腐定食、杉咲さんが自宅で生姜焼きとごはんと、それぞれの"うまい晩メシ"を堪能しながら、おいしそうに「翠ジンソーダ」の魅力を訴求している。