はいだしょうこ、激似すぎる母親の写真が「本当に似てる」「瓜二つ」と話題！
歌手でタレントのはいだしょうこが25日にInstagramを更新し、47歳の誕生日を迎えたことを報告。母親の写真を公開し感謝をつづった。
【写真】ファンもツッコむお茶目なオフショット（5枚）
はいだが「また一つ、歳を重ねることができました」と投稿したのは母親に抱かれる幼少期の記念ショット。投稿の中ではいだは「一生懸命産んでくれた母にも感謝です」とつづり「今まで出会ったすべての皆さんへの感謝の気持ちをわすれず、これからも笑顔で楽しく、素直で思いやりを持って過ごしていきたいと思います」とコメントしている。
彼女の投稿に祝福の声が相次ぐ一方、公開された母の写真には「お母様ソックリですね！」「本当に似てる」「瓜二つですね〜お綺麗です」などの反響が寄せられている。
■はいだしょうこ
1979年3月25日生まれ。東京都出身。小学生の頃に「全国童謡コンクール」でグランプリを受賞。宝塚音楽学校を経て、1998年に宝塚歌劇団に入団し、“千琴ひめか”の芸名で主に娘役として活躍した。2002年秋に退団すると、2003年4月に『おかあさんといっしょ』の第19代目うたのおねえさんに就任。芸名を本名のひらがな表記に改めて、2008年3月28日まで出演した。以降も歌手、女優、タレントとして活躍中。
引用：「はいだしょうこ」Instagram（@haida_shoko）
【写真】ファンもツッコむお茶目なオフショット（5枚）
はいだが「また一つ、歳を重ねることができました」と投稿したのは母親に抱かれる幼少期の記念ショット。投稿の中ではいだは「一生懸命産んでくれた母にも感謝です」とつづり「今まで出会ったすべての皆さんへの感謝の気持ちをわすれず、これからも笑顔で楽しく、素直で思いやりを持って過ごしていきたいと思います」とコメントしている。
■はいだしょうこ
1979年3月25日生まれ。東京都出身。小学生の頃に「全国童謡コンクール」でグランプリを受賞。宝塚音楽学校を経て、1998年に宝塚歌劇団に入団し、“千琴ひめか”の芸名で主に娘役として活躍した。2002年秋に退団すると、2003年4月に『おかあさんといっしょ』の第19代目うたのおねえさんに就任。芸名を本名のひらがな表記に改めて、2008年3月28日まで出演した。以降も歌手、女優、タレントとして活躍中。
引用：「はいだしょうこ」Instagram（@haida_shoko）