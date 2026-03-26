宮世琉弥、愛犬と散歩時に持ち歩いているもの「筋トレもしてるんで」【BURBERRY HER SAKURA JOURNEY】
【モデルプレス＝2026/03/26】俳優の宮世琉弥が3月26日、都内で行われた「BURBERRY HER SAKURA JOURNEY ポップアップオープニングイベント」に出席。散歩時に持ち歩いているものを明かした。
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お花見の時期にちなみ、「お花見に欠かせないアイテム」を聞かれると「水です」と回答。愛犬も連れてお花見に行くと仮定し「やっぱりペットボトルがないとダメだなと思ってて。水分補給もそうですけど、ワンちゃんがおしっこした時にシャっとかけれるような。だから2Lのペットボトルを持ち歩きたいなって思います」と明かした。
続けて「筋トレもしてるんで、散歩の時に本当に2L持ち歩いてるんです。自分も飲むし」といい「なので今年の桜を見に行くときは、2Lのペットボトルとカメラですね。この2個を装備していきたい」とまとめた。
日本上陸1周年を迎える「バーバリー ビューティ」は、日本の春を象徴する桜をテーマにしたポップアップイベントを開催。「BURBERRY HER」のフレグランスの世界観を体感できる本イベントは、東京を皮切りに名古屋・大阪へと順次展開される。
同イベントには、宮世のほか、神尾楓珠、佐々木希、塩野瑛久、杉野遥亮、本田翼が来場した。（modelpress編集部）
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◆宮世琉弥、散歩時に持ち歩いているもの
お花見の時期にちなみ、「お花見に欠かせないアイテム」を聞かれると「水です」と回答。愛犬も連れてお花見に行くと仮定し「やっぱりペットボトルがないとダメだなと思ってて。水分補給もそうですけど、ワンちゃんがおしっこした時にシャっとかけれるような。だから2Lのペットボトルを持ち歩きたいなって思います」と明かした。
◆「BURBERRY HER SAKURA JOURNEY ポップアップオープニングイベント」
日本上陸1周年を迎える「バーバリー ビューティ」は、日本の春を象徴する桜をテーマにしたポップアップイベントを開催。「BURBERRY HER」のフレグランスの世界観を体感できる本イベントは、東京を皮切りに名古屋・大阪へと順次展開される。
同イベントには、宮世のほか、神尾楓珠、佐々木希、塩野瑛久、杉野遥亮、本田翼が来場した。（modelpress編集部）
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