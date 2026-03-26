テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２６日、エジプトでひょうが観測されたことを報じた。

このニュースをアシスタントを務める同局の松岡朱里アナウンサーが「砂漠気候で年間を通じて降水量が非常に少ない中東のエジプトで大気が不安定となり、珍しくひょうが観測されました。エジプトでは２５日、上空に寒気を伴った低気圧が発達し、そこに温かく湿った空気が流れ込んだため、大気の状態が非常に不安定になりました」などと伝えた。

ただ映像は「ロンドン ２５日」のテロップと「Ｗｉｌｄｌｉｆｅ Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｅｒ ｏｆ ｔｈｅ Ｙｅａｒ」の映像が流れた。その後、エジプトの首都カイロからの２５日に取材した映像に切り替わり、ひょうを見たエジプト人がコメントするＶＴＲなどを報じた。

その後、番組では、イギリスのロンドン自然史博物館が主催する世界的な「野生生物写真コンテスト」で北海道の高校教師、柳楽航平さんの作品が６万点を超える応募の中から一般投票による上位５作品に選ばれたことを報じた。

そして松岡アナは「先ほどのエジプトのひょうのニュースの中で一部、別のニュースの映像が流れてしまいました」と告知し「大変失礼しました」と謝罪していた。