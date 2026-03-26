福原みほが6月21日、東京・有楽町I’M A SHOWにてバースデーライブ＜MIHO FUKUHARA 39 (Thank You) & Roots Journey＞を開催する。同公演の追加ゲストとして大黒摩季の出演が決定した。

福原みほと大黒摩季は、同じ北海道出身のシンガーとして姉妹のような関係性を深めている。大黒は2023年に開催された福原のデビュー15周年記念ライブにゲスト出演したが、今回も福原のバースデーライブという記念すべき日に華を添えるかたちだ。

当日は二人の再共演に加え、韓国ソウル出身のシンガーソングライター・Kのゲスト出演も決定しているなど、福原みほの過去(ルーツ)をたどりながら最新ナンバーまでを披露する、カバーありオリジナルありの特別な内容になるとのことだ。チケットのオフィシャル2次先行受付は3月30日23:59まで。

大黒摩季

K

■＜MIHO FUKUHARA 39 (Thank You) & Roots Journey＞

6月21日(日) 東京・有楽町I’M A SHOW

open16:30 / start17:00

出演：福原みほ

ゲスト：大黒摩季、K

バンドメンバー：オオニシユウスケ(G)、森俊之(Pf)、⼤神⽥智彦(Ba)、みどりん(Dr)

▼チケット

SS席(前⽅保証・お土産付き)：9,900円(税込/ドリンク代別)

S席：7,900円(税込/ドリンク代別)

※全席指定

※お一人様1公演につき4枚まで申込み可

一般発売：4/11(土) 10:00〜

【オフィシャル2次先行受付(イープラス)】

受付期間：3/20(金)12:00〜3/30(月)23:59

受付URL：https://eplus.jp/mihofukuhara/

主催・企画制作：ワイズコネクション