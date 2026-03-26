【巨人】開幕シリーズ記念グッズを２７日から発売　選手別グッズも

巨人は、２７日に開幕するＪＥＲＡセ・リーグ公式戦「２０２６ ＯＰＥＮＩＮＧ ＳＥＲＩＥＳ（東京ドーム・阪神戦）」を盛り上げる新商品を発売した。ジャイアンツ公式オンラインストアと、東京ドーム公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳ ＳＴＯＲＥ」（一部店舗を除く）で、２７日から取り扱う。

開幕を彩る桜を背に躍動する選手のプレーシーンがモチーフ。スタートダッシュを決め、首位（優勝）を奪回する想いを込めた「阿部巨人 開幕三勝 奪首乃舞」の迫力ある筆文字を、末広がりの形から縁起物とされる扇子に落とし込んだ、開幕３連戦にふさわしい仕上がりとなっている。

また、Ｔシャツやフェイスタオルなどの応援グッズをはじめ、トートバッグやアクリルスタンド、扇子などの雑貨類も販売される。

◆商品一覧

・Ｔシャツ（奪首乃舞）ブラック、ホワイト ※Ｓ〜２ＸＬ ４５００円

・トートバッグ（奪首乃舞）ナチュラル ３５００円

・プリントフェイスタオル（奪首乃舞）２４００円

・アクリルスタンド（奪首乃舞）監督・選手別１１種） ２０００円

・グラス（奪首乃舞）２００ｍＬ ２０００円

・扇子（奪首乃舞） ２０００円

・ハンドタオル（奪首乃舞） 監督・選手別１１種 １５００円

・キーホルダー（奪首乃舞） １２００円

・ピンズ（ＯＰＥＮＩＮＧ ＳＥＲＩＥＳ） １０００円

※金額は１０％の消費税込み

※監督、選手別アイテムの対象は阿部慎之助監督、吉川尚輝、坂本勇人、丸佳浩、松本剛、大勢、山崎伊織、戸郷翔征、大城卓三、岸田行倫、則本昂大の１１人