女優の小沢真珠が25日、自身のインスタグラムを更新。春休みに入って、娘と水族館デートに行ったことを報告した。



【写真】距離感が信頼と愛の証し 娘と水族館デートで見せたママの顔

小沢は「娘と水族館へ」と書き出し、キャップ姿の娘との2ショットとともに、「お目当てのメンダコちゃん、並んで見れました♪ ペンギンも可愛かったー」と記した。顔を近づけあった2人。やわらかなママの表情が印象的だ。



「春休みを満喫中です」とつづった小沢は2014年に8歳下の男性と結婚し、2人の娘がいる。たっぷりと「#サンシャイン水族館」を味わった様子で、ハッシュタグをつけた「#メンダコ」「#ペンギン」の写真も投稿。並んで立つ姿がクラゲが泳ぐ水槽に映る母子2人の姿もアップした。



小沢のあふれる愛情は過去の投稿からもうかがえる。昨年は髪のお団子結びまで再現した「おにぎり姉妹」の運動会弁当、七夕にはかわいい彦星、織姫を添えたメニュー、今年の節分には虎柄の恵方巻きの写真を披露。工夫をこらし、細かな細工を施した品々からは料理の腕前はもちろん、娘への思いが伝わってくる。



ファンからは「自慢のママと自慢の娘さんですね」「良い思い出になりますね」「娘さんもかわいいですね」といったコメントのほか、「顔の形？ママに似てますね」との声も寄せられていた。小沢は16日にはテレビ朝日系ドラマ「ぜんぶ、あなたのだめだから」のクランクアップ時の写真も公開している。



（よろず～ニュース編集部）