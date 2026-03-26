お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の吉田敬（52）が25日深夜放送の読売テレビ「吉田と粗品と」（水曜深夜0・59）に出演。プライベートで仲のいい有名人がいないと嘆いた。

同番組の相方、霜降り明星・粗品が歌手でタレントのあのとシール交換をするなど仲が良いのをうらやましがった吉田。「言葉遣いはどういう感じ？」と聞き「ため口ですねえ」と答えた粗品に、「それスゴいなあ。そういう友だち全然いなくて」と吐露した。

サッカー元日本代表の松井大輔氏とは「中学一緒やねん。俺よりだいぶ年下（8歳差）やけど。実家がほんま近いのよ」と説明。そんな縁で一緒に食事することに。

「六本木の居酒屋で飯食っててんけど、ため口になるタイミングが分からへんねん。松井さんが“吉田さんは中学の先輩でもあるから、ため口できてくださいよ”って言われたら、ため口になろうと思ったけど。その会では結局その言葉も出んままお開きになった」と振り返った。

「なんやったら俺がトイレ行ってる間に支払い済ませてたから」と苦笑い。「10個（近く）も下の中学の後輩に、“ありがとうございました〜！”って言うて。仲良くなり方が分からへんわ」と距離を縮める難しさを口にしていた。