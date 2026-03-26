JAPAN TOP TEAM（JTT）の元ヘッドコーチであるビリー・ビゲロウ氏が26日までに更新されたYouTubeチャンネル「格闘キャスト」にゲスト出演。今年6月に開催予定のUFCホワイトハウス大会に有名選手が出場しない理由を推測した。

6月14日（日本時間15日）に米国ワシントンD.C.のホワイトハウスで「UFC Freedom 250」が開催される。メインはライト級王座統一戦イリア・トプリア（ジョージア/スペイン）VSジャスティン・ゲイジ（米国）がマッチメークされた。そしてセミファイナルでは、アレックス・ペレイラ（ブラジル）が3階級制覇を狙って、シリル・ガヌ（フランス）とヘビー級暫定王座を懸けて対戦する。

ホワイトハウス大会開催発表当初から元2階級制覇王者のコナー・マクレガー（アイルランド）、ジョン・ジョーンズ（米国）の参戦も予想されていた。しかし2人の名前がラインナップされることはなかった。

ビリー氏は「犯罪歴のある選手は出場させないんじゃないかな…多くのファイターは犯罪歴がありますから」と冗談交じりに推測した。

「ホワイトハウスは、特権であり名誉ある場所。最高レベルのセキュリティが必要な場所で、大統領も当然来場する。そんな場所に問題のある人物は入れられない」と説明した。