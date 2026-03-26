DA PUMP、m.c.A・T「SUPER HAPPY」カバーが話題 MVが直近リリースで最速の100万回再生突破
DA PUMPが4月8日にリリースする39枚目のシングル「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」が話題を呼んでいる。先行公開されているミュージックビデオが、DA PUMPの直近のリリース作品の中でも最速となる100万回再生を突破した。
【動画】エモい！DA PUMP「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」ミュージックビデオ
同曲は、DA PUMPのデビュー当時から長年プロデュースしてきたm.c.A・Tの楽曲「SUPER HAPPY」のリメイクカバー。原曲は、1995年に日本コカ・コーラ『ファンタ』のCMソングに起用され、今回の「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」でも、「懐かしい！」「ファンタが飲みたくなったから買ってきた！」「A・T師匠とDA PUMP、間違いない組み合わせ、最強！」など、往年のファンからの喜びのコメントが多く寄せられている。
ミュージックビデオにはm.c.A・Tも出演。振付は原曲へのリスペクトを込め、m.c.A・T氏を象徴するポーズとしてサビ内で“ハッピーポーズ”を取り入れ、ノリよく明るい“スパハピダンス”に仕上がっている。また、楽曲キーワードのひとつでもある“吠える”から、7匹の犬も特別出演。真っ白な舞台セットにカラフルな犬たちと衣装が映える、ハッピー感満載のテイストに仕上がっている。
DA PUMPは22日に、沖縄・コザミュージックタウン音市場で同曲のCDリリース記念ミニライブ＋ハイタッチ会を開催。4月7日には東京・池袋 サンシャインシティで開催する。さらに、4月26日に出演する音楽フェス『ジゴロック2026 supported by ニカソー』（大分・大分スポーツ公園）の会場でも、CD購入者対象のハイタッチ会実施を予定している。
■m.c.A・T コメント
わー嬉しいなぁ！ありがとうございます！
DA PUMPの曲はいつもダンス・パフォーマンスが入って完成！と思っているのでMVで興味を持っていただけることがとても嬉しいです。
元は31年前の曲ですが、令和にDA PUMPがカバーしてくれてとても感慨深いです！引き続きよろしくお願いいたします！
■DA PUMP コメント
▼ISSA
「超超超！SUPER HAPPY」がたくさんの方に観て頂けているようで本当に（超超超！SUPER HAPPY）です！まだまだ皆んなで楽しんでいきましょう！
▼KIMI
30周年に向けて幸先の良いスタートになって嬉しいです。この曲とMVを見て沢山の人が、超超超！SUPER HAPPYになってたくさん踊ってほしいです！
また、DA PUMPを生んだm.c.A・Tさんと一緒にできるのもこれまで応援してくださったファンの皆様スタッフの皆様のおかげです。日本、世界を盛り上げます！
▼YORI
祝100万再生!!皆さんありがとうございます！一度聞くと何度も聞きたくなる楽曲になってます！そして聞けば聞くほどハッピーになる事間違いなし！引き続きこの楽曲を聴きながら皆さんのハッピーライフと共に過ごして頂けたら嬉しいです！
▼U-YEAH
100万回再生!?超超超SUPER HAPPY〜！DPCのみんな、たくさん観てくれてありがとう。
【動画】エモい！DA PUMP「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」ミュージックビデオ
同曲は、DA PUMPのデビュー当時から長年プロデュースしてきたm.c.A・Tの楽曲「SUPER HAPPY」のリメイクカバー。原曲は、1995年に日本コカ・コーラ『ファンタ』のCMソングに起用され、今回の「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」でも、「懐かしい！」「ファンタが飲みたくなったから買ってきた！」「A・T師匠とDA PUMP、間違いない組み合わせ、最強！」など、往年のファンからの喜びのコメントが多く寄せられている。
DA PUMPは22日に、沖縄・コザミュージックタウン音市場で同曲のCDリリース記念ミニライブ＋ハイタッチ会を開催。4月7日には東京・池袋 サンシャインシティで開催する。さらに、4月26日に出演する音楽フェス『ジゴロック2026 supported by ニカソー』（大分・大分スポーツ公園）の会場でも、CD購入者対象のハイタッチ会実施を予定している。
■m.c.A・T コメント
わー嬉しいなぁ！ありがとうございます！
DA PUMPの曲はいつもダンス・パフォーマンスが入って完成！と思っているのでMVで興味を持っていただけることがとても嬉しいです。
元は31年前の曲ですが、令和にDA PUMPがカバーしてくれてとても感慨深いです！引き続きよろしくお願いいたします！
■DA PUMP コメント
▼ISSA
「超超超！SUPER HAPPY」がたくさんの方に観て頂けているようで本当に（超超超！SUPER HAPPY）です！まだまだ皆んなで楽しんでいきましょう！
▼KIMI
30周年に向けて幸先の良いスタートになって嬉しいです。この曲とMVを見て沢山の人が、超超超！SUPER HAPPYになってたくさん踊ってほしいです！
また、DA PUMPを生んだm.c.A・Tさんと一緒にできるのもこれまで応援してくださったファンの皆様スタッフの皆様のおかげです。日本、世界を盛り上げます！
▼YORI
祝100万再生!!皆さんありがとうございます！一度聞くと何度も聞きたくなる楽曲になってます！そして聞けば聞くほどハッピーになる事間違いなし！引き続きこの楽曲を聴きながら皆さんのハッピーライフと共に過ごして頂けたら嬉しいです！
▼U-YEAH
100万回再生!?超超超SUPER HAPPY〜！DPCのみんな、たくさん観てくれてありがとう。