ベネズエラが初優勝を果たしたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は、動画配信サービス・Netflixが国内で独占放映権を獲得し賛否両論を巻き起こした。WBCの試合を見るには有料のNetflixに加入する必要があり、テレビを通じて無料で見たかったファンからバッシングが起きたからだ。

中でも、野球ファンから批判を受けたのが、公共放送として国民からの受信料で運営されるNHKだ。日本代表が毎回活躍するWBCの試合なのに、公共放送のNHKがなぜ放送しないのかとSNSなどでバッシングが出ている。

「NHKは、WBCの放映権が約150億円まで跳ね上がり放送を断念しました。前回大会が約30億円で、5倍以上に高騰した放映権を獲得できなかったんです。とはいえ、Netflixと連携して試合を一部放送するなど、交渉の余地はまだあったのは事実。受信料を払っているのだから、最大限の努力をしろと一部の野球ファンはNHKに激怒しています。受信料を払いたくないという声も出ていて、またもNHKの不要論が噴出しています」（民放関係者）

そんなWBCを放送する「お金がない」NHKだが、民放のドラマとは桁違いの予算を投入し、ぜいたくに制作しているのが「朝ドラ」だ。現在は、高石あかり（正しくははしごだか）が主演の「ばけばけ」が放送中だが、最終回に向けて視聴率が伸び悩み苦戦中だ。

「朝ドラは、NHKが大河ドラマとともに潤沢な予算を使用して制作するドラマです。それだけに、視聴率が悪いと『無駄だ』とバッシングの元になります。『ばけばけ』ですが、放送当初から画面が暗いなど批判を受け、期間を通じた視聴率で前作『あんぱん』を下回るのは確実だとされています。直近10作の朝ドラの中でも、大失敗した『おむすび』に次ぐ低い数字になりそうで、NHKは頭を抱えているようです」（民放関係者）

何かと良いニュースがないNHKだが、そんな中でイメージアップのために一押ししているのが、今年の大河ドラマ「豊臣兄弟！」と、2024年に放送した朝ドラ「虎に翼」だという。

「『豊臣兄弟！』は、主演を務める仲野太賀さんの演技が良く、内容もおもしろいと視聴者から好評です。視聴率はそれほど高くないですが、NHKは今後も特番などを制作して、『豊臣兄弟！』をアピールしていくつもりだとか。また、『虎に翼』はいまだにファンが多く、20日に放送したスピンオフドラマ『山田轟法律事務所』も大絶賛を受けています。朝ドラでは27年ぶりとなる映画化も決定し、2027年に公開予定です。大ヒット間違いなしとされ、いまから話題を集めています。NHKは、視聴者から支持を得ている『豊臣兄弟！』と『虎に翼』をアピールし、イメージアップを図るつもりです。すでに今年の紅白歌合戦では、両作品とコラボした企画を考えているようで、ゴリ押しが続いていくとの話です」（民放関係者）

受信料を安定して国民から徴収するために、番組を通じたイメージアップが欠かせないNHK。「豊臣兄弟！」と「虎に翼」は、今年から来年にかけてNHKの切り札になってくれそうだ。