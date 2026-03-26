日本初上陸のビールが横須賀に！　海辺で乾杯「横須賀オクトーバーフェスト2026」が最高すぎる

春の陽気に包まれた横須賀の海辺で、2026年4月17日（金）より「横須賀オクトーバーフェスト2026 in spring」の開催が決定。日本初登場の銘柄を含む全12ブランドのビールが集結する、至福の10日間が始まる。

日本初登場の「スプリングラガー」も！ 過去最多12ブランドのビールと絶品ドイツグルメを堪能

横須賀の春を彩る恒例イベント「横須賀オクトーバーフェスト2026 in spring」が、2026年4月17日（金）から4月26日（日）まで、海に臨む「ヴェルニー公園」で開催される。

開催4年目を迎える今年の目玉は、過去最多となる12ブランドの豪華なビールラインナップだ。

『エルディンガー』スプリングラガー

特筆すべきは、ドイツを代表する小麦ビールブランド「エルディンガー」の、日本初登場となる春限定「エルディンガー スプリングラガー」。爽やかな飲み口とモルトのコクが調和した軽やかな一杯は、春の海辺という最高のシチュエーションでこそ味わいたい。

『ヴァイエンステファン』オリジナルへレス

さらに、西暦1040年創業の「世界最古の醸造所」として知られる「ヴァイエンステファン」は、会場初登場となる「オリジナルヘレス」を数量限定で販売する。1000年近く受け継がれてきた伝統的な黄金色のラガーは、麦の味わいがしっかりと感じられる。世界中のビールファンから高い評価を受けているというこのビールも、この機会に試したい。

『ヴェルテンブルガー』バロックドゥンケル

この他にも、1050年創業・世界最古の修道院ビール「ヴェルテンブルガー」から、世界の名誉ある賞で金賞を多く獲得している「ドゥンケル」が販売される。また、ドイツ・ミュンヘンのオクトーバーフェスト公式ビール「レーベンブロイ」、バイエルン地方の伯爵階級ブリュワリー「アルコブロイ」など、世界中で愛されるドイツビールが多数揃っている。

レーベンブロイ

アルコブロイ

横須賀オクトーバーフェスト2026に登場するビールブランド（50音順）

・アインガー

・アルコブロイ

・ヴァイエンステファン

・ヴァルシュタイナー

・ヴェルテンブルガー

・エルディンガー

・カンバ

・ケーニッヒルードヴィッヒ

・シュヴァルツブロイ

・ビショフスホフ

・リーフマンス

・レーベンブロイ

ラクレット風3種ソーセージ5点盛り合わせ

ビールのお供になるフードメニューも豊富だ。とろとろのチーズがかかった「ラクレット風3種ソーセージ5点盛り合わせ」や、ドイツの定番料理「シュニッツェル（カツレツ）」など、本格メニューが勢揃い。

ドイツ風カツレツ(シュニッツェル)

さらに、ドイツから来日した楽団によるライブステージも毎日開催され、 本場ミュンヘンのような活気あふれる「プロースト（乾杯）！」の輪が広がりそうだ。

海を間近に臨む開放的な空間で、潮風を感じながらドイツビールを味わう体験は、まさに大人のための春のご褒美。仕事帰りにふらりと立ち寄るのも、週末に港散策を兼ねて訪れるのも良さそうだ。本場のオクトーバーフェストを体験しに、横須賀へ足を運ぶのはいかがだろう。

横須賀オクトーバーフェスト 2026 in spring

期間： 2026年4月17日（金）〜4月26日（日） 平日 15:00〜21:00／土日 11:00〜21:00

※ラストオーダーは20:45

※最終日は20時まで（ラストオーダー19:45）

場所： ヴェルニー公園（神奈川県横須賀市汐入町１丁目１）

料金：入場無料（飲食は有料）

【画像】とろとろのチーズがたまらん！ チーズ掛けソーセージとビールは最高のコンビ（8枚）