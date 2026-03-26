【算数クイズ】8、13、21、34に続く数字は？ ひらめき力が試される！
並んだ数字の法則性を見抜く「算数クイズ・初級編」！
少し中途半端な数字が並んでいますが、どんなルールで増えているか見つけられるでしょうか。頭を柔らかくして考えてみましょう。
8, 13, 21, 34, □, 89
ヒント：1つの数字だけでなく、「前の2つの数字」に注目して足し算をしてみましょう。
答えを見る
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▼解説
今回の数列は、「前の2つの数字を足すと、次の数字になる」という法則で並んでいました。
8 + 13 = 21
13 + 21 = 34
この法則に従うと、□には「21」と「34」を足した数が入ります。
21 + 34 = 55
念のため、続く数字も法則通りか確認してみましょう。
34 + 55 = 89
最後の「89」ともピッタリ合いますね。よって、正解は「55」となります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
少し中途半端な数字が並んでいますが、どんなルールで増えているか見つけられるでしょうか。頭を柔らかくして考えてみましょう。
問題：□に入る数字は？次の数列の法則を考えて、□に入る数字を答えてください。
8, 13, 21, 34, □, 89
ヒント：1つの数字だけでなく、「前の2つの数字」に注目して足し算をしてみましょう。
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正解：55正解は「55」でした。
▼解説
今回の数列は、「前の2つの数字を足すと、次の数字になる」という法則で並んでいました。
8 + 13 = 21
13 + 21 = 34
この法則に従うと、□には「21」と「34」を足した数が入ります。
21 + 34 = 55
念のため、続く数字も法則通りか確認してみましょう。
34 + 55 = 89
最後の「89」ともピッタリ合いますね。よって、正解は「55」となります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)