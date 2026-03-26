数字の並びに隠された法則を見つけて、□に入る数字を推理する「穴埋めクイズ」です。一見すると不規則に見える数字の並びですが、隠れたルールを見つけ出せるでしょうか？

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並んだ数字の法則性を見抜く「算数クイズ・初級編」！

少し中途半端な数字が並んでいますが、どんなルールで増えているか見つけられるでしょうか。頭を柔らかくして考えてみましょう。

問題：□に入る数字は？

次の数列の法則を考えて、□に入る数字を答えてください。

8, 13, 21, 34, □, 89

ヒント：1つの数字だけでなく、「前の2つの数字」に注目して足し算をしてみましょう。

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正解：55

正解は「55」でした。

▼解説
今回の数列は、「前の2つの数字を足すと、次の数字になる」という法則で並んでいました。

8 + 13 = 21
13 + 21 = 34

この法則に従うと、□には「21」と「34」を足した数が入ります。

21 + 34 = 55

念のため、続く数字も法則通りか確認してみましょう。

34 + 55 = 89

最後の「89」ともピッタリ合いますね。よって、正解は「55」となります。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)