「怖すぎる」人気声優、手料理ショットの“背景”が話題に。「解読できません」「特製特級呪物」
声優の神尾晋一郎さんは3月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。手料理を公開したところ、その“背景”に「怖すぎる」「解読できません」といった声が寄せられています。
【写真】手料理ショットの“背景”が「怖すぎる」と話題に
ファンからは「怖すぎる」「解読できません」「お経かと思いました」「神尾さん特製特級呪物」「たぶんレシピ…???」などの声が。また「フォカッチャ手作りできるのすごすぎます」「絶対に美味しいですね」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】手料理ショットの“背景”が「怖すぎる」と話題に
「お経かと思いました」神尾さんは「フォカッチャを焼きました」と報告し、2枚の写真を投稿。1枚目が手作りのフォカッチャを持つ神尾さんですが、背景に一筆書きのような文字が羅列されています。フォカッチャはとてもおいしそうなのに、背景のインパクトがあまりに大きいです。
「神尾さん込みでの送料無料？？？」2月27日の投稿も話題になっていた神尾さん。ショッピングサイトの商品ページと思われる画像を載せています。その商品は「送料無料」となっていますが、なぜか神尾さんがダンボールを差し出している写真もともに掲載されており、神尾さんは「？？？？？？？？？？」とコメント。ファンからは「神尾さん込みでの送料無料？？？」「配達員の方…????」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)