伊藤園は、国産ヨーグルトのパイオニアであり、今年6月に創業140周年を迎えるチチヤスと共同開発した、ヨーグルトのまろやかな味わいとなめらかな食感を楽しむ乳酸菌入りのデザート飲料「ヨーグルセーキ 塩ヨーグルト風味」を3月30日に発売する。

近年、健康意識の高まりから、乳酸菌入り飲料市場は拡大を続けている。特に、乳酸菌入り飲料はおやつ時間の飲用シーンが最も多いことが同社の調査によって明らかになっている（伊藤園調べ）。今回、ヨーグルトの発祥の地であるトルコで親しまれている“塩”を加えたヨーグルトに着目し、おやつや小腹満たしの需要に応えるデザート飲料「ヨーグルセーキ 塩ヨーグルト風味」を新発売する。

「ヨーグルセーキ 塩ヨーグルト風味」は、酸味の少ないやさしい味わいのチチヤスのヨーグルトに、沖縄県産の塩である宮古島の雪塩を加えることで、まろやかなコクと後味の良さを引き出した乳酸菌入りデザート飲料。そのままでも凍らせても楽しめるパウチタイプを採用しており、凍らせることでソフトクリームのような食感が味わえるため、おやつやリフレッシュタイムなど、さまざまなシーンで楽しめる。

同社は、昨年3月に展開を開始した同シリーズ「ヨーグルセーキ」（「ヨーグルセーキ ヨーグルトソフトクリーム風味」、「同 ヨーグルトぶどう風味」「同 バナナヨーグルト風味」を発売）をはじめ、今後も消費者の健康で豊かな生活を応援する製品を提案するとともに、食後や休憩時の楽しいひと時を届けていく考え。

［小売価格］239円（税込）

［発売日］3月30日（月）

伊藤園＝https://www.itoen.co.jp

チチヤス＝https://www.chichiyasu.com