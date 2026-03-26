

「山崎ブレンド−Yamazaki's Competition Blend 2025」

ミカド珈琲商会は、日本スペシャルティコーヒー協会（SCAJ）主催「ジャパン コーヒー ロースティング チャンピオンシップ 2025」（JCRC2025）日本決勝において、ミカドコーヒー山崎焙煎士が第3位入賞。今回、再現したブレンドコーヒーを数量限定で発売する。



ミカドコーヒー 山崎焙煎士

「ジャパン コーヒー ロースティング チャンピオンシップ 2025」（以後、JCRC2025と表記）は、日本スペシャルティコーヒー協会（以降、SCAJと表記）主催の国内最高峰大会。予選は、昨年11月14日〜16日、84名で行われ、12名が決勝に進み、決勝大会は、今年1月16日〜19日で行われた。ミカド珈琲商会の焙煎士・山崎氏は総合3位で入賞した。

今回、競技会で使用した3種の豆（エチオピア、グアテマラ、ブラジル）をとりよせて、当時の設計思想を大切にしながら、今回はミカドコーヒーの熱風焙煎機で丁寧に焼き上げた。味わいに丸みと奥行きを与え、よりまろやかな調和の味へと仕上げている。数量限定で、4月25日から発売する。

［小売価格］1850円（税込）

［発売日］4月25日（土）

ミカド珈琲商会＝https://mikado-coffee.com