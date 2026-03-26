

「チチヤス ヨーグルト屋さんの濃い乳酸菌ソーダ パイン味」

伊藤園は、国産ヨーグルトのパイオニアであり、6月に創業140周年を迎えるチチヤスと共同開発した、スイーツ感覚で楽しめる、なめらかな口当たりが濃厚な炭酸飲料「チチヤス ヨーグルト屋さんの濃い（同製品の「濃い」は、とろみによる濃厚さを指す）乳酸菌ソーダ パイン味」を3月30日に発売する。

昨今のヨーグルト市場は、酸味が控えめのスイーツ感覚で楽しめる商品が伸長している（伊藤園調べ）。そこで同社は、期間限定のフレーバー製品として、乳のコクにパインの爽やかな酸味が楽しめる炭酸飲料「チチヤス ヨーグルト屋さんの濃い乳酸菌ソーダ パイン味」を新発売する。

「チチヤス ヨーグルト屋さんの濃い乳酸菌ソーダ パイン味」は、チチヤス独自の乳酸菌「ST−9618」を含有しており、いつでも乳酸菌をおいしく手軽に摂取できる濃厚なパイン味の炭酸飲料。パッケージには愛らしいチー坊が目をひくデザインをあしらった。

同社は、「チチヤス ヨーグルト屋さんの濃い乳酸菌ソーダ パイン味」の販売を通じて、消費者の健康で豊かな生活を応援するとともに、食後や休憩時の楽しいひと時を届けていくとしている。

［小売価格］226円（税込）

［発売日］3月30日（月）

伊藤園＝https://www.itoen.co.jp

チチヤス＝https://www.chichiyasu.com