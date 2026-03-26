櫻坂46初のグループ写真集、BOOKランキングで自身初1位【オリコンランキング】
アイドルグループ・櫻坂46の初のグループ写真集『櫻坂46写真集 櫻撮VOL.01』（講談社）が、3月26日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間3.5万部を売り上げ、自身初の1位を獲得。ジャンル別「写真集」においても自身初の1位となった。
【写真】櫻坂46、わちゃっと全員集合
本作は、櫻坂46のメンバー同士で撮影したオフショット写真集。2024年4月から写真週刊誌『FRIDAY』で連載されている『櫻撮』をまとめたもので、メンバー全員がカメラマンとなり、互いの素顔を撮影する名物企画となっている。写真集に収録される652枚のうち、連載では未掲載だったカットも約300枚収録されている。
同ランキングジャンル別「写真集」の2位には、超ときめき▽宣伝部・吉川ひより（▽＝ハートマーク）の1st写真集『超ときめき▽宣伝部 吉川ひより 1st写真集 ひよりんっぽ』が、週間売上0.3万部でランクイン。
3位には、今月13日に公開された、俳優・山崎賢人（※崎＝たつさき）が主演を務める映画の公式ビジュアルブック『映画 ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編 ビジュアルブック』が、週間売上0.2万部でランクイン。主人公・杉元佐一を演じる山崎をはじめ、アシリパ役の山田杏奈、眞栄田郷敦らキャスト計14人が演じた個性豊かなキャラクターにフォーカスし、スチール写真とインタビューを掲載している。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2026年3月30日付：集計期間：2026年3月16日〜22日＞
【写真】櫻坂46、わちゃっと全員集合
本作は、櫻坂46のメンバー同士で撮影したオフショット写真集。2024年4月から写真週刊誌『FRIDAY』で連載されている『櫻撮』をまとめたもので、メンバー全員がカメラマンとなり、互いの素顔を撮影する名物企画となっている。写真集に収録される652枚のうち、連載では未掲載だったカットも約300枚収録されている。
3位には、今月13日に公開された、俳優・山崎賢人（※崎＝たつさき）が主演を務める映画の公式ビジュアルブック『映画 ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編 ビジュアルブック』が、週間売上0.2万部でランクイン。主人公・杉元佐一を演じる山崎をはじめ、アシリパ役の山田杏奈、眞栄田郷敦らキャスト計14人が演じた個性豊かなキャラクターにフォーカスし、スチール写真とインタビューを掲載している。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2026年3月30日付：集計期間：2026年3月16日〜22日＞