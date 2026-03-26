タレントのJOY（40）が25日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）にゲスト出演。切実な悩みを打ち明けた。

2019年にモデルでタレントのわたなべ麻衣と結婚し、現在5歳になる長女を育てているJOY。「寝かしつけるのは幸せな時間なんで、僕も好きなんですけど」と断りながら、家族3人で川の字になって寝ていることを説明。「いつまで寝かしつける時間を3人で過ごしたらいいのか」と打ち明けた。

これに自身も3人の母であるモデルでタレント・近藤千尋は「真ん中に常にお子さんが寝てるんですか？じゃあイチャイチャする時どうやるんですか？」と質問。JOYは「それが結構、実は聞きたくて」といい、「横に一応子供用のベッドは買った」ものの、購入時のままだと明かした。

そして「一緒に寝てるのも幸せ。でもイチャイチャもしたい。2人目だってほしい。どうしたらいい？」と真剣な表情だったが、その赤裸々な悩みに共演者らは思わず失笑。番組MCの「かまいたち」濱家隆一は「結構、楽屋でする話かも」とウケていた。