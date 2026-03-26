「ファーストクラス体験記」など令和の旅行術を詰め込んだ1冊が発売。103カ国を訪れた旅行系YouTuberに聞いてみた【おのだ インタビュー】
※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年4月号からの転載です。
この記事の画像を見る
YouTubeというプラットフォームには、私たちの知らない世界のことを見せてくれるYouTuberたちが大勢いる。そのひとり、おのださんは「旅行系YouTuber」として、旅に関するさまざまな情報発信をし、人気を集めている人物だ。ファーストクラスの優雅さをレポートしたり、クルーズ船や夜行列車での旅模様を伝えたりと、おのださんの動画はどれもワクワク感に満ちている。
「僕は元々ブロガーをしていて、お得な航空券の取り方や海外のホテルのレビュー記事などを書いていたんです。そんななか、ブログの宣伝になるかな、と思い、YouTubeの投稿もはじめました。人前で喋るのが得意なタイプではなかったんですが、ブログ上ですでに顔も名前も出して活動していたので、抵抗はありませんでした。そうしたら、思いがけず大勢の方に観ていただけて、いつの間にか動画が主戦場になっていったんです」
現在のチャンネル登録者数は約49万人、動画の総再生回数は3億回を超えるという人気ぶり。旅行系YouTuberとしては第一線で活躍している。
「僕は神戸出身なんですが、神戸の人口が約150万人。その3分の1の人たちが僕のチャンネルを観てくれていると思うと、自分でも信じられません。嬉しいコメントもたくさんいただくようになりました。なかでも忘れられないのは、入院中の方からのもの。病気の治療で旅行ができない分、僕の動画で疑似体験してくださっているとのことでした。そういう反応があると、また旅に出て、面白い動画を撮るぞと励まされますよね」
そうした勢いのなか、初めての著書も完成させた。それが『旅は究極の自己投資 自由に生きるための世界スマート旅』だ。
「ネタはとにかく豊富にあったんですが、やはり令和の旅行術を詰め込みたいと思いました。これを読んだ人が旅行する際、参考にしてくれたら嬉しいなと。それから、自分がYouTuberになるまでの話や家族のことなど、エッセイとして楽しんでいただけるエピソードも入れています。出来上がった本を手に取ったときはやはり感動しましたけど、僕以上に両親が喜んでくれて。動画が100万回再生を突破するよりも、1冊の本を出したことのほうが凄いみたいです（笑）」
ご両親の他、もうひとり、明確に読んでもらいたい人がいる。
「実は、娘のために書いた部分が大きいんです。娘はまだ小さいので、父親が一体なにをやっているのかわかっていないと思うんですよね。だから、こうしていまの活動を綴った本を残しておくことで、いつか娘が『お父さんの仕事って、こういうことだったんだ』と理解してくれるかなと」
おのださんにとって、人生初の書籍は、娘さんへのラブレターでもあるのかもしれない。
「なんだかしんみりしちゃったかもしれませんが、これからも活動は精力的に続けていきます! YouTuberって成熟すると若手の育成や裏方に回ることも少なくないんですが、僕は出来る限り現役でいたい。これまで103カ国を訪れてきましたが、これからもカメラを片手にいろんな国を旅したいと思っています。それから僕のキラーコンテンツでもある『ファーストクラス体験記』も続けます。全航空会社を制覇するのが目標です。もちろん、マイルを上手く活用して、お得に乗りますよ！」
取材・文：イガラシダイ
おのだ●1986年、兵庫県生まれ。大学卒業後、IT企業勤務を経て、ブロガーとして独立。2016年に開設したチャンネルでは、マイルやポイント、クレジットカードを駆使する旅のコツを発信している。ファーストクラスや高級ホテルでの体験記が人気。旅行系YouTuberとしては10年目に突入し、長らくYouTubeの収益のみで生活している。
■おのださんの本
『旅は究極の自己投資 自由に生きるための世界スマート旅』
（おのだ／KADOKAWA） 1870円（税込）
旅をしながら生きていくなんて、本当にできるの？ そんな疑問に答えるべく、旅行系YouTuberとして培ってきた旅の知識を詰め込んだ1冊。スマホを使いこなし、賢く、お得に旅をするコツが網羅されており、読めばいますぐ世界に行きたくなる!
この記事の画像を見る
YouTubeというプラットフォームには、私たちの知らない世界のことを見せてくれるYouTuberたちが大勢いる。そのひとり、おのださんは「旅行系YouTuber」として、旅に関するさまざまな情報発信をし、人気を集めている人物だ。ファーストクラスの優雅さをレポートしたり、クルーズ船や夜行列車での旅模様を伝えたりと、おのださんの動画はどれもワクワク感に満ちている。
現在のチャンネル登録者数は約49万人、動画の総再生回数は3億回を超えるという人気ぶり。旅行系YouTuberとしては第一線で活躍している。
「僕は神戸出身なんですが、神戸の人口が約150万人。その3分の1の人たちが僕のチャンネルを観てくれていると思うと、自分でも信じられません。嬉しいコメントもたくさんいただくようになりました。なかでも忘れられないのは、入院中の方からのもの。病気の治療で旅行ができない分、僕の動画で疑似体験してくださっているとのことでした。そういう反応があると、また旅に出て、面白い動画を撮るぞと励まされますよね」
そうした勢いのなか、初めての著書も完成させた。それが『旅は究極の自己投資 自由に生きるための世界スマート旅』だ。
「ネタはとにかく豊富にあったんですが、やはり令和の旅行術を詰め込みたいと思いました。これを読んだ人が旅行する際、参考にしてくれたら嬉しいなと。それから、自分がYouTuberになるまでの話や家族のことなど、エッセイとして楽しんでいただけるエピソードも入れています。出来上がった本を手に取ったときはやはり感動しましたけど、僕以上に両親が喜んでくれて。動画が100万回再生を突破するよりも、1冊の本を出したことのほうが凄いみたいです（笑）」
ご両親の他、もうひとり、明確に読んでもらいたい人がいる。
「実は、娘のために書いた部分が大きいんです。娘はまだ小さいので、父親が一体なにをやっているのかわかっていないと思うんですよね。だから、こうしていまの活動を綴った本を残しておくことで、いつか娘が『お父さんの仕事って、こういうことだったんだ』と理解してくれるかなと」
おのださんにとって、人生初の書籍は、娘さんへのラブレターでもあるのかもしれない。
「なんだかしんみりしちゃったかもしれませんが、これからも活動は精力的に続けていきます! YouTuberって成熟すると若手の育成や裏方に回ることも少なくないんですが、僕は出来る限り現役でいたい。これまで103カ国を訪れてきましたが、これからもカメラを片手にいろんな国を旅したいと思っています。それから僕のキラーコンテンツでもある『ファーストクラス体験記』も続けます。全航空会社を制覇するのが目標です。もちろん、マイルを上手く活用して、お得に乗りますよ！」
取材・文：イガラシダイ
おのだ●1986年、兵庫県生まれ。大学卒業後、IT企業勤務を経て、ブロガーとして独立。2016年に開設したチャンネルでは、マイルやポイント、クレジットカードを駆使する旅のコツを発信している。ファーストクラスや高級ホテルでの体験記が人気。旅行系YouTuberとしては10年目に突入し、長らくYouTubeの収益のみで生活している。
■おのださんの本
『旅は究極の自己投資 自由に生きるための世界スマート旅』
（おのだ／KADOKAWA） 1870円（税込）
旅をしながら生きていくなんて、本当にできるの？ そんな疑問に答えるべく、旅行系YouTuberとして培ってきた旅の知識を詰め込んだ1冊。スマホを使いこなし、賢く、お得に旅をするコツが網羅されており、読めばいますぐ世界に行きたくなる!