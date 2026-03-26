雛形あきこ、俳優夫から結婚記念日にもらったものが話題「センス抜群」「豪華で華やか」
【モデルプレス＝2026/03/26】タレントの雛形あきこが3月25日、自身のInstagramを更新。結婚記念日のプレゼントショットを披露した。
【写真】48歳タレント「センス抜群」再婚した俳優夫からもらった豪華プレゼント
雛形は「結婚記念日に旦那さんから花束をもらいました これからもよろしくお願いします」「＃結婚記念日」「＃花束」とつづり、夫で俳優の天野浩成から贈られた花束と写った写真を披露。白のバラや白と赤のダリア、紫のカラー、ユーカリの葉など、シックな色合いでまとめられた大きく豪華な花束で、笑顔の雛形とのショットになっている。
この投稿には「素敵な旦那さん」「幸せオーラすごい」「旦那様センス抜群」「豪華で華やかな花束ですね」「末長くお幸せに」「仲良し夫婦で憧れる」などといった声が寄せられている。
雛形は、1998年にCMディレクターの男性と結婚し、2000年に長女を出産するも2003年に離婚。2013年に天野との再婚を発表。2024年1月には、これまで所属していた事務所を退所し、独立した。（modelpress編集部）
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◆雛形あきこ、結婚記念日にもらったものとは
雛形は「結婚記念日に旦那さんから花束をもらいました これからもよろしくお願いします」「＃結婚記念日」「＃花束」とつづり、夫で俳優の天野浩成から贈られた花束と写った写真を披露。白のバラや白と赤のダリア、紫のカラー、ユーカリの葉など、シックな色合いでまとめられた大きく豪華な花束で、笑顔の雛形とのショットになっている。
◆雛形あきこの投稿に反響
この投稿には「素敵な旦那さん」「幸せオーラすごい」「旦那様センス抜群」「豪華で華やかな花束ですね」「末長くお幸せに」「仲良し夫婦で憧れる」などといった声が寄せられている。
雛形は、1998年にCMディレクターの男性と結婚し、2000年に長女を出産するも2003年に離婚。2013年に天野との再婚を発表。2024年1月には、これまで所属していた事務所を退所し、独立した。（modelpress編集部）
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