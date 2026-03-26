本田翼、最近心機一転したこととは「ずっと後回しにしていたので」【BURBERRY HER SAKURA JOURNEY】
【モデルプレス＝2026/03/26】女優の本田翼が3月26日、都内で行われた「BURBERRY HER SAKURA JOURNEY ポップアップオープニングイベント」に出席。最近心機一転したことを明かした。
【写真】33歳美人女優、春全開トレンチコート×ブーツの全身コーデ
お花見の時期にちなみ、お花見予定を聞かれた本田は「友達を一応誘ってみたんですけど、答えてもらえなかったです（笑）」とコメント。「私の周りは先の予定を決めたくない友達が多くて『明日行こうとかなら嬉しいけど、1週間後とかは無理』って言われちゃって。行けたらいいなって思ってます」とユーモアたっぷりに語った。
また心機一転したいことについては「したんですよ！私模様替えをしまして」と告白。「ソファーを買い替えたり、お家のインテリアをバーって捨てて、バーって変えました。柄物が多かった部屋から、シンプルな大人の余裕を感じるようなインテリアにしました」と明かした。模様替えをした理由については「ワンちゃんの粗相がね、結構年季が入っちゃってて、いつか変えたいなを、ずっと後回しにしていたので、ちょっと変えてみました！」と話していた。
日本上陸1周年を迎える「バーバリー ビューティ」は、日本の春を象徴する桜をテーマにしたポップアップイベントを開催。「BURBERRY HER」のフレグランスの世界観を体感できる本イベントは、東京を皮切りに名古屋・大阪へと順次展開される。
同イベントには、本田のほか、神尾楓珠、佐々木希、塩野瑛久、杉野遥亮、宮世琉弥が来場した。（modelpress編集部）
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◆本田翼、お花見予定は？
お花見の時期にちなみ、お花見予定を聞かれた本田は「友達を一応誘ってみたんですけど、答えてもらえなかったです（笑）」とコメント。「私の周りは先の予定を決めたくない友達が多くて『明日行こうとかなら嬉しいけど、1週間後とかは無理』って言われちゃって。行けたらいいなって思ってます」とユーモアたっぷりに語った。
◆「BURBERRY HER SAKURA JOURNEY ポップアップオープニングイベント」
日本上陸1周年を迎える「バーバリー ビューティ」は、日本の春を象徴する桜をテーマにしたポップアップイベントを開催。「BURBERRY HER」のフレグランスの世界観を体感できる本イベントは、東京を皮切りに名古屋・大阪へと順次展開される。
同イベントには、本田のほか、神尾楓珠、佐々木希、塩野瑛久、杉野遥亮、宮世琉弥が来場した。（modelpress編集部）
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