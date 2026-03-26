新しい学校のリーダーズ・KANON、ストレートヘアから一変 雰囲気ガラリな姿が話題「大人っぽくて二度見」「新鮮だし貴重」
【モデルプレス＝2026/03/26】新しい学校のリーダーズのKANONが3月25日、自身のInstagramを更新。印象が変わるヘアスタイルを披露し、反響が寄せられている。
【写真】新しい学校のリーダーズメンバー「大人っぽくて二度見」衝撃のヘアスタイル
KANONは「ヘアメイクさんが髪を巻いてくれた〜」とつづり、普段のストレートヘアとは雰囲気がガラリと変わる巻き髪スタイルを投稿。センターパートで分けた胸の辺りまでのストレートロングの髪を巻き、ふんわりとウェーブをつけたヘアスタイルを披露した。花のヘアアクセサリーもワンポイントとなっており、落ち着いた色合いのワンピースとも相まって大人の女性の雰囲気を感じさせる1枚となっている。
この投稿にファンからは「大人っぽくて二度見」「新鮮だし貴重」「巻き髪似合う」「華やかでリゾート感ある」「雰囲気変わるね」「ウェーブなのも好き」などコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】新しい学校のリーダーズメンバー「大人っぽくて二度見」衝撃のヘアスタイル
◆ 新しい学校のリーダーズKANON、巻き髪スタイルで印象ガラリ
KANONは「ヘアメイクさんが髪を巻いてくれた〜」とつづり、普段のストレートヘアとは雰囲気がガラリと変わる巻き髪スタイルを投稿。センターパートで分けた胸の辺りまでのストレートロングの髪を巻き、ふんわりとウェーブをつけたヘアスタイルを披露した。花のヘアアクセサリーもワンポイントとなっており、落ち着いた色合いのワンピースとも相まって大人の女性の雰囲気を感じさせる1枚となっている。
◆KANONの投稿に反響
この投稿にファンからは「大人っぽくて二度見」「新鮮だし貴重」「巻き髪似合う」「華やかでリゾート感ある」「雰囲気変わるね」「ウェーブなのも好き」などコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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