IVEレイ、日本の街中降臨 寿司屋・東京タワー前…プラベショットにファン歓喜「お酒持ってるのギャップすごい」「どこにいても絵になる」
【モデルプレス＝2026/03/26】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が3月26日、自身のInstagramを更新。日本の街中での写真を公開し、注目が集まっている。
【写真】22歳K-POP日本人メンバー「プラベ感満載で貴重」寿司屋でお酒持つ姿
レイは「ごちそうさまでした」とつづり、写真を投稿。寿司屋でレモンサワーのタンブラーを片手に持った姿やライトアップされた東京タワーの前でポーズを決めたショット、いちごパフェとともに自撮りをする姿などを公開している。
この投稿には「日本きてたの嬉しい」「お酒持ってるのギャップすごい」「レモンサワー飲むの想像つかない」「どこにいても絵になる」「遭遇したかった」「オーラがすごい」「プライベート感満載で貴重」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】22歳K-POP日本人メンバー「プラベ感満載で貴重」寿司屋でお酒持つ姿
◆IVEレイ、日本の街中降臨
レイは「ごちそうさまでした」とつづり、写真を投稿。寿司屋でレモンサワーのタンブラーを片手に持った姿やライトアップされた東京タワーの前でポーズを決めたショット、いちごパフェとともに自撮りをする姿などを公開している。
◆IVEレイの投稿に反響
この投稿には「日本きてたの嬉しい」「お酒持ってるのギャップすごい」「レモンサワー飲むの想像つかない」「どこにいても絵になる」「遭遇したかった」「オーラがすごい」「プライベート感満載で貴重」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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