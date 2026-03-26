織田信成、“スタイル抜群”15歳長男との肩組みショット公開「身長は順調に抜かされ続けてます」
【モデルプレス＝2026/03/26】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が3月25日、自身のInstagramを更新。長男との肩組みショットを公開し、話題となっている。
【写真】38歳プロフィギュアスケーター「兄弟みたい」“スタイル抜群”長男との2ショット
織田は「本日、39歳をお迎えました！サンキュー（39）」とつづり、誕生日を迎えたことを報告。「長男は無事志望校に合格 身長は順調に抜かされ続けてます！」と続け、JR大阪駅で長男と肩を組み、手を上に掲げるショットを投稿。歩きながらではあるものの、長男の背が織田より少し高いことが伺える写真となっている。また「30代最後全力で謳歌するぞ〜」と、39歳の抱負も記している。
この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます」「どちらが息子さん？」「ダブルのお祝いですね」「兄弟みたいな写真」「息子さんスタイル抜群ですね」「幸せたくさんですね」などと反響が集まっている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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【写真】38歳プロフィギュアスケーター「兄弟みたい」“スタイル抜群”長男との2ショット
◆織田信成、長男との2ショットを公開
織田は「本日、39歳をお迎えました！サンキュー（39）」とつづり、誕生日を迎えたことを報告。「長男は無事志望校に合格 身長は順調に抜かされ続けてます！」と続け、JR大阪駅で長男と肩を組み、手を上に掲げるショットを投稿。歩きながらではあるものの、長男の背が織田より少し高いことが伺える写真となっている。また「30代最後全力で謳歌するぞ〜」と、39歳の抱負も記している。
◆織田信成の投稿に反響
この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます」「どちらが息子さん？」「ダブルのお祝いですね」「兄弟みたいな写真」「息子さんスタイル抜群ですね」「幸せたくさんですね」などと反響が集まっている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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