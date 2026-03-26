塩野瑛久、お風呂場・隙間の埃…新生活迎える人に実践的なアドバイス「本当に便利でおすすめ」【BURBERRY HER SAKURA JOURNEY】
【モデルプレス＝2026/03/26】俳優の塩野瑛久が3月26日、都内で行われた「BURBERRY HER SAKURA JOURNEY ポップアップオープニングイベント」に出席。新生活でのおすすめを語った。
【写真】31歳大河俳優、黒ジャケット×デニムで圧巻オーラ
黒のジャケットにデニムを合わせたコーディネートで登場した塩野。香水を「自分の気分を上げてくれる、自己肯定感を上げてくれるような、1個の武器」と表現し、「空に香水を振って、その中をくぐるっていうことをしてたんですけども、香りの方にアドバイスいただいたのは、自分の洋服に香りがつくと、その後別の香りを試した時に混ざってしまうから、なるべく肌につけた方がいいって言っていただいて、それからはちょっと変えて」と付け方の変化も明かした。
さらに、新生活を迎える人へのアドバイスを求められると「お風呂場の煙焚いて防カビするやつと、あと隙間の埃溜まるところにマスキングテープとか貼っとくと楽なんですよ。それ取るだけで埃が取れるので、本当に便利でおすすめです」と実生活での経験を踏まえた実践的なアドバイスを送った。
日本上陸1周年を迎える「バーバリー ビューティ」は、日本の春を象徴する桜をテーマにしたポップアップイベントを開催。「BURBERRY HER」のフレグランスの世界観を体感できる本イベントは、東京を皮切りに名古屋・大阪へと順次展開される。
同イベントには、塩野のほか、神尾楓珠、佐々木希、杉野遥亮、本田翼、宮世琉弥が来場した。（modelpress編集部）
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【写真】31歳大河俳優、黒ジャケット×デニムで圧巻オーラ
◆塩野瑛久、新生活でのおすすめ
黒のジャケットにデニムを合わせたコーディネートで登場した塩野。香水を「自分の気分を上げてくれる、自己肯定感を上げてくれるような、1個の武器」と表現し、「空に香水を振って、その中をくぐるっていうことをしてたんですけども、香りの方にアドバイスいただいたのは、自分の洋服に香りがつくと、その後別の香りを試した時に混ざってしまうから、なるべく肌につけた方がいいって言っていただいて、それからはちょっと変えて」と付け方の変化も明かした。
◆「BURBERRY HER SAKURA JOURNEY ポップアップオープニングイベント」
日本上陸1周年を迎える「バーバリー ビューティ」は、日本の春を象徴する桜をテーマにしたポップアップイベントを開催。「BURBERRY HER」のフレグランスの世界観を体感できる本イベントは、東京を皮切りに名古屋・大阪へと順次展開される。
同イベントには、塩野のほか、神尾楓珠、佐々木希、杉野遥亮、本田翼、宮世琉弥が来場した。（modelpress編集部）
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