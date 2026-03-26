値段そのまま容量60%増量「ジャンボな銀座プリン」を期間限定発売!プリン発売40周年記念【銀座コージーコーナー】

銀座コージーコーナーは、「銀座プリン」と同じ価格で、容量を60%増量した「ジャンボな銀座プリン」を全国の生ケーキ取扱店で販売する。販売期間は、2026年3月27日から4月9日ごろまで。

※北海道･九州地方、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店はない。

※「ジャンボな銀座プリン」の販売期間中は、「銀座プリン」は取り扱わない。

【「ジャンボな銀座プリン」の商品画像はこちら】素材本来の味わいが楽しめる「銀座プリン」を値段そのまま60%増量!

〈ほどよい固さ･卵の風味が楽しめるプリンをジャンボサイズに〉

銀座コージーコーナーは創業78年の歴史の中で、「銀座プリン」「ジャンボプリン」といった定番プリンから、「ちょっと贅沢なカスタードプリン」「コージープレミアム とろける銀座プリン」などのご褒美プリン、「チャイプリン」「タピオカ入りプリン」「和プリン」などのアレンジプリンまで、さまざまな商品を発売してきた。

今回、プリン発売から40周年を機に、「ジャンボな銀座プリン」を発売する。

「ジャンボな銀座プリン」は、牛乳･卵･砂糖と、使用する材料を必要最小限におさえ、素材本来の味わいが引き立つように仕上げた。ほどよい固さと口の中に広がる卵の風味が魅力。「銀座プリン」と同じ価格で、容量を60%増量した。

◆ジャンボな銀座プリン

【価格】

190円(税込205円)

【販売期間】

3月27日〜4月9日ごろ

【栄養成分(1個当たり)】

熱量:301kcal

たんぱく質:9.6g

脂質:9.8g

炭水化物:43.1g

食塩相当量:0.3g