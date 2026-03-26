

北里琉

俳優の北里琉が、４月12日よる10時15分からスタートするドラマ『エラー』（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠）に出演することが決定した。 言いにくいこともズバズバと口にし、大人たちを翻弄する近藤さくらを演じる。

畑芽育＆志田未来がW主演を務めるドラマ『エラー』。 とある女性を死なせてしまったユメ（畑芽育）と、その死により生きる意欲を失ってしまった女性の一人娘・未央（志田未来）が、真実を知らないまま友情を育んでいく物語。

登場人物がさまざまに犯してしまう“間違い”が折り重なり、逃れられない因果となって物語を紡いでいく。そんな物語において重要な転換点を担うレギュラーキャストの一人として北里琉の出演が決定。

そんな北里が今作で演じるのは、未央の母の転落現場に居合わせたことで、重体となっている男性の一人娘である近藤さくら。意識の戻らない父と憔悴状態の母を抱え、何の非もない自分の人生まで詰みかけていることに憤りを感じ、元凶である未央の母、そして未央にも理不尽なまでの恨みを抱く。言動は日頃から反抗的。言いにくいこともズバズバと口にし、大人たちを翻弄する。自分の母親にも冷たい態度を取るが、その理由は...。ユメの弟である太郎（坂元愛登）の同級生。

北里は、「観てくださる皆さんにも、さまざまな角度から深く考えていただける作品になっていると思います」と物語全体を語った。

北里琉コメント全文

とても大切な役柄だと感じて、嬉しさと同時に強い緊張もありました。それでも、近藤さくらという人物をしっかりと演じたいという思いで向き合いました。

取り返しのつかない過ちを犯してしまったとき、人はどう向き合うのか。大人に対してどのような気持ちを抱くのか――。観てくださる皆さんにも、さまざまな角度から深く考えていただける作品になっていると思います。 プロフィール北里 琉（きたざと るう）2009年生まれ、熊本県出身。2025年7月にDOUNTS女性ファッション誌「Ray」専属モデルに就任。ドラマ「ケイジとケンジ時々、ハンジ。」（テレビ朝日）にて地上波デビュー。その後、ドラマ「僕たちはまだその星の校則を知らない」（関西テレビ）では教師に淡い恋心を抱く女子高校生を演じ話題となった。

番組情報

ドラマ「エラー」ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット 2026年4月12日（日）よる10時15分スタート★放送終了後、TVerで見逃し配信/U-NEXT、Prime Video でも全話配信キャスト&スタッフ出演 畑芽育 志田未来藤井流星 坂元愛登 北里琉 原田龍二 菊川怜榊󠄀原郁恵 岡田義徳 栗山千明 脚本 弥重早希子音楽 jizue演出 山本大輔 的場政行主題歌 UNFAIR RULE 「きずなごと」（スピードスターレコーズ） チーフプロデューサー 松崎智宏プロデューサー 寺川真未 比屋根り子川西琢 山崎宏太 綾川由里絵（エー・ビー・シー リブラ） 制作協力 エー・ビー・シー リブラ 制作著作 ABCテレビ