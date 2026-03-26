西島秀俊、とんかつは“右から2番目”派 気付かなかったこだわりを撮影中に知る
俳優の西島秀俊が26日、都内で開催されたサントリージン「翠(SUI)」新CM発表会に登壇した。新CMの「晩メシソーダ」にちなみ、料理についてのトークを展開。“晩メシ”に欠かせないものや箸が止まらなくなる“晩メシ”について語った。
【全身ショット】顔が小さすぎる！かわいい杉咲花
西島にとって欠かせない食べ物は「白米」だという。海外に行くときも持っていくほどの好物で、「海外では自分で（ご飯を）作ることが多いです。スーパーで肉を買って炒めて（白米と）食べます」と好きな食べ物の話に花を咲かせた。
箸が止まらなくなる“晩メシ”の話題になると、西島はフリップに記入した「トンカツ」の回答を掲げた。CM撮影中にトンカツを食べる時があり、「どこから食べるか」という話をしていたそう。「その時に僕は右から2番目だって気付いたんですよ」とそれまで気付かなかった自身のこだわりを知ったエピソードを披露した。
新CMは「人はうまいメシを食うために生まれた。晩メシソーダ、翠ジンソーダ。」をキーメッセージとし、酒類のCMでありながら食事を主役に据え、「晩メシ」を夢中で頬張る姿を映し出している。口いっぱい頬張った料理を味わい、時々その熱さに顔をゆがめつつも、一切脇目をふることなく、ただひたすら「晩メシ」をかき込み続ける杉咲、西島の至福のひとときが描かれている。
【全身ショット】顔が小さすぎる！かわいい杉咲花
西島にとって欠かせない食べ物は「白米」だという。海外に行くときも持っていくほどの好物で、「海外では自分で（ご飯を）作ることが多いです。スーパーで肉を買って炒めて（白米と）食べます」と好きな食べ物の話に花を咲かせた。
新CMは「人はうまいメシを食うために生まれた。晩メシソーダ、翠ジンソーダ。」をキーメッセージとし、酒類のCMでありながら食事を主役に据え、「晩メシ」を夢中で頬張る姿を映し出している。口いっぱい頬張った料理を味わい、時々その熱さに顔をゆがめつつも、一切脇目をふることなく、ただひたすら「晩メシ」をかき込み続ける杉咲、西島の至福のひとときが描かれている。