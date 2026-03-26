JRAは26日、函館競馬場（北海道函館市駒場町12−2）が今年、開設130周年を迎えるにあたり、感謝を込めて、函館市内および競馬場内において「開設130周年記念イベント」を順次展開していくと発表した。

開設130周年のシンボルとなる記念ロゴ、および記念ポスターを制作。ロゴのデザインは函館のシンボルである「函館山」と「ロープウェイ」、競馬場にほど近い「湯の川温泉」といった、函館ならではの象徴的なモチーフを取り入れ、数字の「1」には「イカ」が隠れている。基調となるブルーはJRAの競馬場で唯一「スタンドから海が見える」というロケーションをイメージ。オレンジは全国の競馬場で函館だけの設備である「馬の温泉」から立ちのぼる湯気、ファンやレースが生み出す「熱量」、そして競馬開催の「高揚感」を象徴するアクセントカラーとなっている。

函館市電は「開設130周年記念ラッピング車両」を27日から運行する予定。その他さまざまな企画（詳細はJRA公式サイトにて）があり、函館の競馬開催は6月13日から7月19日まで6週12日間の日程で函館スプリントS（G3、芝1200メートル）は開幕初日、函館記念（G3、芝2000メートル）が開催6日目の6月28日、函館2歳S（G3、芝1200メートル）は最終日に組まれている。