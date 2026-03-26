【キャノピーbyヒルトン大阪梅田】西園誠一郎氏と贈る3種のバターサンド

キャノピーbyヒルトン大阪梅田では、2026年3月16日より、肥後橋の人気パティスリー「Seiichiro,NISHIZONO」とコラボレーションした3種類の「オリジナルバターサンド」が登場。ホテル1階のカフェ「Bean there, UMEDA」にて、ドリンクやサンドイッチとのセットで楽しめるほか、詰め合わせのギフトセットも用意されています。期間限定で、ここでしか味わえない特別なラインナップです。

《3種のバターサンド》ホテルならではの個性が光るラインナップ



今回のフレーバーは、キャノピーbyヒルトンのブランドカラーを纏った「おれんじ」をはじめ、「こーひー」「いちご×さくら」の3種類。

西園シェフが、人が心地よく口を開けられるサイズとして独自研究により開発した高さ約3.5cmに設計しています。ぜひ、ほおばってお楽しみください。

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《おれんじ》ブランドカラーと、サステナブルな想い





キャノピーbyヒルトンのブランドカラー、オレンジを鮮やかに纏いました。ホテルのインテリアにもある、大阪の象徴「千成瓢箪」をあしらったサブレで、柑橘香るクリームをサンド。ディップしたチョコの甘みが、果実の爽やかさを引き立てる洗練された味わいです。

使用しているのは、地元・大阪府羽曳野市産の無農薬オレンジ。規格外の果実を西園シェフが丁寧に炊き上げ、爽やかなマーマレードに。素材の良さを余すことなく使い切るサステナビリティへの想いも含め、仕上げられました。

《こーひー》香り高い「LiLo Coffee Roasters」の豆を使用

ホテル内カフェでも親しまれている、大阪・心斎橋の自家焙煎専門店「LiLo Coffee Roasters」のコーヒー豆を贅沢に使用しました。

細かく粉砕した豆を合わせたチョコレートをサブレにディップ。さらに、なめらかなクリームの中にも豊かなコーヒーの香りを閉じ込めました。

仕上げに効かせた芳醇なラム酒が、奥行きのある大人の美味しさを引き立てます。

《いちご×さくら》春を奏でる、可憐なハーモニー





春の柔らかな色彩を纏った、期間限定フレーバーです。ストロベリーチョコを丁寧にディップしたサブレで、やさしい香りの桜バタークリームを贅沢にサンド。

中に閉じ込めた甘酸っぱい苺のソースが、口の中でゆっくりと溶け合い、春の訪れを告げる豊かな美味しさが広がります。

香り豊かなドリンクや軽食とともに

《バターサンド ＆ ドリンク セット》 2,000円 お好きなバターサンド1種に、コーヒーまたは紅茶を合わせたセットです。

《バターサンド ＆ サンドイッチ セット》 3,000円 選べるサンドイッチに、お好きなバターサンド1種とドリンクが付いた満足感のあるセット。

※「おれんじ」「こーひー」をお選びの場合は ＋100円。

※追加トッピング（アイス＆季節のフルーツ） ＋500円。

（「こーひー」にはチョコレートソースが付きます）

お手土産やご褒美に、彩り豊かなギフトボックス

キャノピーbyヒルトンのブランドカラーを纏ったスタイリッシュなボックス。3個入りと5個入りのギフトセットが用意されており、大切な方への手土産はもちろん、日常を彩る自分へのご褒美にも最適です。

洗練されたパッケージを開ける瞬間のときめきとともに、上質なティータイムをお届けします。

監修：西園 誠一郎 氏

記憶に残る香りと、独創的な世界観を追求し続けるパティシエ。本場フランスでの研鑽、国内外のホテルやパティスリーでの経験を経て、自身の名を冠したブランド「Seiichiro,NISHIZONO」を大阪・京町堀に構える。

今回のバターサンドでは、軽やかなクリームとサブレの食感のバランスを大切にし、素材を掛け合わせた豊かな香りの広がりを丁寧に表現。国内外の商品開発やブランドプロデュースにも携わり、幅広く活躍されています。

日常を彩る、ここだけの贅沢なバターサンド

西園シェフの感性が光る、ここだけのバターサンド。開放感のある心地よい空間で、素材が織りなす香りの重なりを楽しむ贅沢なひとときを。

自分へのご褒美はもちろん、大切な誰かとそのおいしさを分かち合いに出かけてみませんか。

■キャノピーbyヒルトン大阪梅田 × 「Seiichiro,NISHIZONO」

「オリジナルバターサンド」

販売期間：2026年3月16日（月）～9月30日（水）

場所：1階カフェ「Bean there, UMEDA（ビーンゼア うめだ）」

営業時間： 日～木 / 10:00～19:00（L.O. 18:30） 金・土 / 10:00～20:00（L.O. 19:30）

※桜シーズンの3月20日（金）～4月12日（日）は、毎日10:00～20:00（L.O. 19:30）にて営業。

■キャノピーbyヒルトン大阪梅田

大阪府大阪市北区大深町6-38 グラングリーン大阪 北館

取材協力：キャノピーbyヒルトン大阪梅田