時速300kmのF1マシンが走り抜けるコースをファンに一般開放　鈴鹿サーキットでF1日本グランプリあす開幕

いよいよ27日開幕するモータースポーツの最高峰、F1™日本グランプリ。会場は早くも多くのファンで盛り上がっています。

日本グランプリが行われる三重県の鈴鹿サーキットでは…

黒瀬翔生アナウンサー：

日本GPの開幕を明日に控える鈴鹿サーキットです。開幕前日現在ファンのみなさんに向けてホームストレートとピットレーンが開放されています。

開幕を前にこの日は時速300キロを越えるF1マシンが走り抜けるコースを一般開放。

ファンたちはマシンの模型がついた自作のヘルメットをかぶるなど思い思いのコスチュームで数々のドラマが生まれたコースを満喫しました。

男性ファン：

いやもう毎年毎年楽しみにしています／微妙な下り坂になっているのでスタートがやっぱり難しいだろうなって。

女性ファン：

早く見たい！早くレースをみたいです。初参戦なので大興奮で失神しちゃうかも知れない。

第2戦の中国大会で初優勝を飾ったメルセデスのアントネッリ選手らドライバーたちも続々と決戦の地、鈴鹿に到着しました。

去年は3日間の観客動員数が26万6000人！今年はどんなドラマが生まれるのか、日本グランプリはいよいよ27日開幕です。