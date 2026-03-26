■26日(木)の全国天気

北海道はこのあとも青空が広がるでしょう。西日本や東海も晴れ間が広がりそうです。一方、東北と関東は午後も雨が降ったりやんだりで、傘の手放せない一日となるでしょう。

■予想最高気温

日差しが届く西日本や東海は前日より高いところが多いでしょう。前日と比べて、高知は7℃高い22℃、広島は8℃高い22℃、名古屋は3℃高い17℃の予想です。一方、東京は前日と同じくらいで13℃、空気がヒンヤリとするでしょう。東北は前日より低いところが多く、山形は7℃低い10℃の予想です。北海道は前日と同じくらいで、広く4月並み。札幌の12℃は4月中旬並みです。

■週間予報

27日(金)は晴れるところが多いですが、北海道は雲が広がりやすいでしょう。関東も27日(金)夕方以降は一時的に雨が降りそうですので、夜桜見物は雨への備えをして楽しんでください。

28日(土)も北海道と関東は雲が広がりやすく、にわか雨があるでしょう。東京は27日(金)にもさくら満開の便りが届きそうですが、27日(金)・28日(土)のお花見は、雨への備えをして楽しんでください。

29日(日)は広く晴れて、東海や関東は絶好のお花見日和となりそうです。来週はくもりや雨の日が多くなるでしょう。気温は平年より高い日が多く、来週は関東から西日本で20℃前後の日が続きそうです。