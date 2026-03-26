「ゴールデン・レトリバー、弱い者の味方すぎる。」



【動画】「もう、これ以上はやめて！」とママをにらむ犬さん

そんな一言とともにInstagramに投稿された動画が、935万再生、22.6万いいねを集めて話題になっています。動画に出てくるのは、大型犬ゴールデン・レトリバーのきなこちゃんと3兄弟の次男くん8歳。



エスカレートしてしまったという兄弟ゲンカでママに叱られてしまった次男くん。悲しい表情で、逃げ込むようにきなこちゃんのもとへ向かい、もたれかかるように身を寄せます。すると、普段は穏やかで優しいきなこちゃんの表情が一変…！



両目が釣り上がった鋭い表情で、撮影しているママをじっと見つめます。まるで次男くんを守っているかのようです。



泣いて落ち込む次男くんにぴったりと寄り添いながら、ママへ視線を送り続けるきなこちゃんに、思わずママも「ごめんなさい」とテロップを添えるのでした。



動画を投稿したママ（@kinako_3bros）に話を聞きました。きなこちゃんは現在6歳。13歳・8歳・5歳の3兄弟と楽しく暮らしています。



ーーきなこちゃんが怒ったような表情を見せるのは今回が初めてですか？



「今回が初めてではなく、たまに見せることがあります。ただ、頻繁にではなく、子どもたちが強く言われている時などに、『それ以上はやめて』というような表情でこちらを見ることがあります。普段は本当に穏やかなので、あの表情になると逆にハッとさせられることが多いです」



ーーきなこちゃんの普段の性格を教えてください。



「とにかく穏やかで我慢強く、優しさのかたまりのような子です。自分から強く主張することはほとんどなく、いつも一歩引いたところから家族を見てくれているような存在で、子どもたちに対しても本当に優しく寄り添ってくれます」



ーーきなこちゃんがいて良かったなと感じる瞬間は？また、ご家族にとってどのような存在ですか？



「きなこがいてくれて良かったと感じるのは、子どもたちが落ち込んでいるときや怒られた後に、何も言わずそっと隣に寄り添っている姿をみたときです。言葉がなくても伝わる優しさや安心感があり、子どもたちにとって『何があっても受け止めてくれる存在』になっていると感じています。



私にとっても同じで、きなこは“家族の心の土台”のような存在です。日々の何気ない時間の中で、自然と空気をやわらかくしてくれて、家族みんなを包み込んでくれているように思います」



動画には、600件を超えるコメントが寄せられています。



「いつもニコニコしてるからビックリ！別の人が入ってる？（笑）」

「次男くんの気持ちが伝わってますよね。『よしよし』って言ってるみたい」

「守ってるんだね！なんて優しい世界♡」

「こんな味方がいたら最高すぎる！」

「ボディガードの目が怒ってる（笑）」



Instagram（@kinako_3bros）やTikTok（@kinako_3bros）では、きなこちゃんと3兄弟のにぎやかで楽しい日常を見ることができます。3兄弟への愛が溢れるきなこちゃんの“ボディガード”ぶりも見どころです。



（まいどなニュース／ラジオ関西・五ヶ瀬 あお）