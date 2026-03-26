高松市は、令和8年4月1日付の人事異動を公表しました。今回の異動総数は1,142人で、前年度比98人減となっています。

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異動の基本方針として、「人がつどい 未来に躍動する 世界都市・高松」の実現に向け、効率的・効果的な組織体制の整備と、喫緊の行政課題への対応を重点に置いています。

注目されるのは女性管理職員の登用状況です。女性管理職員数は昨年度比3人増の149人となり、全管理職に占める割合は28.2%と過去最高を記録しました。

主な異動のポイントは以下のとおりです。

令和8年度は課内室以上の組織機構の見直しは実施しない

香川県や国の機関（四国地方整備局ほか）との相互人事交流を継続

令和6年能登半島地震の復旧・復興支援のため、金沢市へ職員1人を新たに派遣

若手職員を中心とした人材育成型ジョブローテーションを実施

人事異動の基本サイクルを原則4年とし、不祥事の未然防止を図る

新規採用職員は161人で、前年度の135人から増加しました。

なお、異動の内示は3月25日に行われ、4月1日付けで正式発令される予定です。

局長級・局次長級

課長級

課長補佐級

係長級・一般職（市長部門）

一般職（消防部門）

一般職（病院部門・教育委員会部門など）・保育教育士職など

技能職・再任用・新規採用

局長級・局次長級など 退職

医師職・再任用 退職など

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