【義兄、17歳娘にオネガイ】ご近所家で話し合い「埒が明かない、呼んで」＜第16話＞#4コマ母道場
現代は多様性の時代。生き方も、結婚の有無も、どんな暮らしを選ぶかも、人それぞれです。独身でも、中年で実家暮らしでも、それ自体を他人に咎められる理由はありません。けれどもし、これまで“同居の高齢母に任せきりだった家事”を、ある日突然あなたに押しつけようとしてきたら……？ しかもそれが近しい身内からの頼みだとしたら、あなたならどうしますか？
第16話 役者は揃った
【編集部コメント】
ミクさん以外、全員集合の予感。しかも全然関係のないサトウさん家で、です。サトウさん、よその家庭の話し合い（しかもちょっと厄介そう）を「うちで話し合いなさい」と言ってくれるなんて、懐が広いですね。ご近所の助け合いの域をこえた応援に、マキコさんは頭が下がる思いです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら
第16話 役者は揃った
【編集部コメント】
ミクさん以外、全員集合の予感。しかも全然関係のないサトウさん家で、です。サトウさん、よその家庭の話し合い（しかもちょっと厄介そう）を「うちで話し合いなさい」と言ってくれるなんて、懐が広いですね。ご近所の助け合いの域をこえた応援に、マキコさんは頭が下がる思いです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら